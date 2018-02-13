ФГВФЛ возместил украинцам почти 88 млрд гривен

По состоянию на 1 февраля 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил украинцам 87 млрд 981,8 млн грн (начиная с 2012 года). Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

«Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ (в конце сентября 2012 года, — ред.). В рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 февраля 2018 года составила 87 млрд 981,8 млн грн», — сообщили в Фонде.

Также отмечается, что общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 февраля 2018 года составляет 15 млрд 235,76 млн грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь 2018 года составили 845,31 млн грн.

При этом, по состоянию на 1 февраля 2018 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 83 банка-участника.