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Украина - в десятке худших стран для пенсионеров

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Украина - в десятке худших стран для пенсионеров

В рейтинге «Лучшие страны для комфортной пенсии» Украина оказалась на 72 месте из 80 стран. Соответствующий рейтинг был составлен американским изданием US News и бизнес школой Wharton и BAV Group.

На последнем, 80 месте оказался Иран. Эта страна была признана наихудшей для жизни на пенсии. В то же время, самой комфортной страной для пенсионеров уже второй год подряд является Новая Зеландия. В первой тройке также Австралия и Швейцария.

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Беларусь обогнала Украину в списке — она на 66 месте. Российская Федерация заняла предпоследнее, 79 место.

Соседями Украины в рейтинге являются Ангола (71 место) и Алжир (73 место).

Польша заняла 32 место, Венгрия — 39 место, Чехия — 37 место, Румыния — 50 место, Турция — 46 место.

рейтинг, пенсионеры
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