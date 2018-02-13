Денежная масса в январе сократилась на 2,7%, – НБУ

Денежная масса в Украине в январе 2018 года сократилась на 2,7% — до 1 трлн 176,683 млрд грн.
Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.
По данным НБУ, такая динамика обусловлена как сокращением объема наличных средств в обращении вне банков — на 3,3%, до 321,57 млрд грн, так и остатков по депозитам — на 2,4%, до 854,87 млрд грн.
Кредитный портфель банков в январе возрос на 2,9% — до 1 трлн 39,22 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,4% — до 572,22 млрд грн, в иностранной — на 4,7%, до 467 млрд грн.
В то же время НБУ поясняет прирост валютных депозитов изменением расчета остатков по таким кредитам в рамках перехода банков на МСФО9. В частности, из-за корректировки процентных доходов от обесценивания по финансовым активам, которых относятся к операциям 2017 года.
По данным НБУ, несмотря на повышение учетной ставки, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце снизилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) — до 15,3% годовых, валютных — на 0,5 п.п., до 6,1% годовых.
Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам января снизилась на 0,7 п.п. — до 29,7% годовых, в инвалюте — на 0,5 п.п., до 8,4% годовых.
Чистые международные резервы в январе снизились на 9,5% — до $6,04 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования — на 1,5%, до 67,65 млрд грн.
Денежная база в январе снизилась на 1,7% — до 392,326 млрд грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.665,82 -0.1866
|2.703,59 -0.1957
|100 евро
|3.273,59 -0.144
|3.339,62 -0.154
|10 рублей
|4,32 -0.0015
|4,78 -0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016