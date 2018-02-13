Денежная масса в январе сократилась на 2,7%, – НБУ

Денежная масса в Украине в январе 2018 года сократилась на 2,7% — до 1 трлн 176,683 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, такая динамика обусловлена как сокращением объема наличных средств в обращении вне банков — на 3,3%, до 321,57 млрд грн, так и остатков по депозитам — на 2,4%, до 854,87 млрд грн.

Кредитный портфель банков в январе возрос на 2,9% — до 1 трлн 39,22 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,4% — до 572,22 млрд грн, в иностранной — на 4,7%, до 467 млрд грн.

В то же время НБУ поясняет прирост валютных депозитов изменением расчета остатков по таким кредитам в рамках перехода банков на МСФО9. В частности, из-за корректировки процентных доходов от обесценивания по финансовым активам, которых относятся к операциям 2017 года.

По данным НБУ, несмотря на повышение учетной ставки, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце снизилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) — до 15,3% годовых, валютных — на 0,5 п.п., до 6,1% годовых.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам января снизилась на 0,7 п.п. — до 29,7% годовых, в инвалюте — на 0,5 п.п., до 8,4% годовых.

Чистые международные резервы в январе снизились на 9,5% — до $6,04 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования — на 1,5%, до 67,65 млрд грн.

Денежная база в январе снизилась на 1,7% — до 392,326 млрд грн.