Суд продлил арест двоих подозреваемых в убийстве Вороненкова

Голосеевский районный суд Киева продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога двоим подозреваемым в убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что 36-летнему жителю Павлограда Днепропетровской области (который выполнял роль водителя), а также его сообщнику — 39-летнему уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Вороненковым, было сообщено о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).