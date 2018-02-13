Конфликт на востоке Украины в 2018 году останется неразрешенным, - разведка

Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины в 2018 году не выйдет из тупика, говорится в докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса.
«Конфликт на восточной Украине, по-видимому, останется в тупике, и он будет характеризоваться переменным уровнем насилия», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Комитета Сената США по разведке.
«Масштабное наступление какой-либо из сторон в 2018 году маловероятно, хотя оценки каждой из сторон могут изменить (ситуацию — ИФ), если та посчитает, что другая сторона в серьезной мере оспаривает статус-кво», — также говорится в докладе.
В то же время, согласно докладу, Россия «продолжит военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины», чтобы помешать ее попыткам интегрироваться в структуры ЕС и укрепить связи с НАТО.
По мнению Д.Коутса, Россия будет «варьировать уровни насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы».
Также согласно докладу, в Вашингтоне ожидают, что Россия будет применять новые возможности в сфере киберовооружений против Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.665,82 -0.1866
|2.703,59 -0.1957
|100 евро
|3.273,59 -0.144
|3.339,62 -0.154
|10 рублей
|4,32 -0.0015
|4,78 -0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016