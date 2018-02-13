Конфликт на востоке Украины в 2018 году останется неразрешенным, - разведка

Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины в 2018 году не выйдет из тупика, говорится в докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса.

«Конфликт на восточной Украине, по-видимому, останется в тупике, и он будет характеризоваться переменным уровнем насилия», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Комитета Сената США по разведке.

«Масштабное наступление какой-либо из сторон в 2018 году маловероятно, хотя оценки каждой из сторон могут изменить (ситуацию — ИФ), если та посчитает, что другая сторона в серьезной мере оспаривает статус-кво», — также говорится в докладе.

В то же время, согласно докладу, Россия «продолжит военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины», чтобы помешать ее попыткам интегрироваться в структуры ЕС и укрепить связи с НАТО.

По мнению Д.Коутса, Россия будет «варьировать уровни насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы».

Также согласно докладу, в Вашингтоне ожидают, что Россия будет применять новые возможности в сфере киберовооружений против Украины.