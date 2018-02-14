САП просит арестовать Труханова с правом залога в 50 млн грн

Прокуроры будут просить суд избрать мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге в среду, 14 февраля.
Чиновник добавил, что для заммэра Одессы Павла Вугельмана САП будет просить арест с правом залога на сумму 30 млн грн, для остальных фигурантов дела — также арест с правом залога в 10 млн грн.
Холодницкий напомнил, что вчера, 13 февраля, правоохранители в рамках этого производства задержали трех лиц, а сегодня — Труханова и его заместителя Вугельмана. Последние сейчас находятся в НАБУ, с ними проводят следственные действия.
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