Кабмин продлил программу господдержки АПК до 2021 года

Кабинет министров Украины внес изменения в концепцию Государственной целевой программы развития аграрного сектора экономики и продлил ее действие до 2021 года. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, правительство уточнило структуру задач и мероприятий концепции, их финансирование и сроки реализации, а срок действия продлили с 2020 до 2021 года.
Кроме того, в указанный документ включили:
Изменения позволят создать организационно-экономические условия для эффективного, социально направленного развития аграрного сектора экономики.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин направил 2,5 млрд гривен на поддержку аграрного сектора, в частности, на строительство ферм и товарно-молочных комплексов.
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