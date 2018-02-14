Кабмин продлил программу господдержки АПК до 2021 года

Кабинет министров Украины внес изменения в концепцию Государственной целевой программы развития аграрного сектора экономики и продлил ее действие до 2021 года. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство уточнило структуру задач и мероприятий концепции, их финансирование и сроки реализации, а срок действия продлили с 2020 до 2021 года.

Кроме того, в указанный документ включили:

положение по обеспечению комплексного развития сельских территорий за счет стимулирования расширения направлений деятельности аграрного сектора экономики;

мероприятия, направленные на обеспечение профилактики и ликвидации заболевания свиней африканской чумой;

мероприятия, направленные на поддержку лесной отрасли, в частности, в отношении воспроизводства, охраны и защиты лесов, повышение их продуктивности, улучшение качественного состава, сохранения их биоразнообразия.

Изменения позволят создать организационно-экономические условия для эффективного, социально направленного развития аграрного сектора экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин направил 2,5 млрд гривен на поддержку аграрного сектора, в частности, на строительство ферм и товарно-молочных комплексов.