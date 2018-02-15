Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма

Иск против России о защите прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе в рамках Конвенции ООН по морскому праву будет подан в понедельник в суд в Гааге, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Держу в руках наш меморандум (иск — ред.) в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе», — написал Климкин на своей странице в Тwitter в четверг.
При этом глава МИД Украины уточнил, что иск в суд «пойдет в понедельник».
По данным МИД Украины, иск касается якобы имевшего место нарушения права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, который отошел РФ после вхождения полуострова в ее состав.
Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и «неконтролируемая», по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде. Также Киев намерен требовать подтверждения своих прав на пользование шельфом, прекращения «противоправных», по мнению Киева, действий РФ на его территории и возмещения убытков, которые якобы были нанесены Украине в результате действий России. Сумму возможной компенсации должны определить эксперты, которых назначит арбитраж.
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Iurii Klimov 15 февр. 2018 г., 15:45:05
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