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Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма

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Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма

Иск против России о защите прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе в рамках Конвенции ООН по морскому праву будет подан в понедельник в суд в Гааге, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Держу в руках наш меморандум (иск — ред.) в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе», — написал Климкин на своей странице в Тwitter в четверг.

При этом глава МИД Украины уточнил, что иск в суд «пойдет в понедельник».

По данным МИД Украины, иск касается якобы имевшего место нарушения права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, который отошел РФ после вхождения полуострова в ее состав.

Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и «неконтролируемая», по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде. Также Киев намерен требовать подтверждения своих прав на пользование шельфом, прекращения «противоправных», по мнению Киева, действий РФ на его территории и возмещения убытков, которые якобы были нанесены Украине в результате действий России. Сумму возможной компенсации должны определить эксперты, которых назначит арбитраж.

ООН, Крым, Павел Климкин, иск
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Комментарии (1)
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Евгения Бордан 2 часа 10 минут назад

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Iurii Klimov 15 февр. 2018 г., 15:45:05
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////////// =========UVASHAEMUE UKRAINTSU===VSE NAPISANNOE VVERXU===ETO VSE SAMOE LUCHSHEE ISKRENNEE I PROGRESSIVNOE PREDNAZNACHENO DLIA VAS CHTO BU VU PROTSVETALI I RAZVIVALIS''........=MINSKIE DOGOVORENNOSTI= ===ETO POLITICHESKII TRUPP===VSE ETO ZNAIUT NO VSE SSULAIUTSIA NA =MINSKIE DOGOVORENNOSTI= ...........NE ISPOLNENO NI ODNOGO PUNKTA =MINSKIX DOGOVORENNOSTEI= A REAL''NO PUTINISTICHESKOGO ZVERIA SDERSHUVAET VOZROSSHAIA MOSH'' UKRAINSKOI ARMII........NATSUONAL=RASIZM DOLSHEN BUT'' LIKVIDIROVAN VO VSEX STRANAX BEZ ISKLIUCHENIIA I ETO PORAZITEL''NO CHTO POSLE 2=VTOROI MIROVOI VOINU POSLE KONSLAGEREI NATSUONALISTU OPIAT'' DORVALIS'' I RVUTSIA K VLASTI VO MNOGIX STRANAX.......V ROSSII SHOVINISTU PRISHLI K VLASTI===REZUL''TAT KRUM I DONBASS I ETO VOZMOSHNO NE KONETS PRESTUPLENIIAM........V POL''SHE PRISHLI NATSUONALISTU K VLASTI REZUL''TAT=== =MLADOPOL''SHA= A TAKSHE ISTORICHESKIE VRASHDEBNUE VUPADU PROTIV UKRAINU I DRUGIX STRAN......TOSHE SAMOE KASAETSIA VENGRII...... ESLI V UKRAINE K VLASTI PRIIDUT NATSUONALISTU A TAKSHE V 28 STRANAX ES V USA V KANADE I DRUGIX REGIONAX I KONTINENTAX TO NASHA PLANETA PREVRATITSIA V ADSKII KROVAVUI OMERZITEL''NUI ANKLV......MU SHUVEM V RAZOBSHENNOM POSTOIANNO VRASHDUIUSHEM MNOGOPOLIARNOM REGRESSIVNOM MIRE LISHENNOM GUMANNOI DEMOKRATICHESKOI =TOCHKI OPORU= KOTOROI DOLSHEN STAT'' GOROD BRIUSSEL''.....BRIUSSEL''===ETO NADESHDA VERA I LIUBOV'' SOSTOIASHAIA V OSNOVNOM IZ DOBROTU===OSNOVU SCHAST''IA......========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK....

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