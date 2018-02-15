МВФ не определился с датой пересмотра программы EFF

Международный валютный фонд (МВФ), по-прежнему, не имеет временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

«Я могу подтвердить, что по запросу властей Украины, в настоящее время в Киеве находится группа экспертов МВФ, которая обсуждает технические вопросы реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Украиной, в том числе законодательство об Антикоррупционном суде. Дата прибытия миссии в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества пока не определена», — сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg в Давосе выразил надежду, что ориентировочно до апреля миссия МВФ посетит Киев, после чего Украина сможет получить очередной транш от МВФ.

В свою очередь глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, что миссии МВФ ориентировочно прибудет в Киев в середине февраля.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый — 3 апреля 2017 года.

В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании Антикоррупционного суда, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.