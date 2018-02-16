САП завершила расследование дела против Полякова и Розенблата по подозрению во взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении депутатов Верховной Рады Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблата (внефракционный) по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщил адвокат Полякова Петр Бойко, передают «Українські новини».
«Уже все завершили», — сказал он.
По его словам, на 19 февраля депутаты и защита вызваны в антикоррупционные органы для получения материалов с целью ознакомления.
Напомним, что суд постановил снять с Розенблата электронный браслет еще 9 февраля, а с Полякова — 8 февраля.
Борислав Розенблат и Максим Поляков — фигуранты «янтарного дела». В действиях Розенблата ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл., в действиях Полякова — признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долл. Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Депутаты все обвинения отвергают.
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