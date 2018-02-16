Климкин: Встреча министров в «нормандском формате» переносится

Встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» переносится. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

По его словам, немецкая делегация не успевает прибыть в Мюнхен к 18:00, когда должна была состояться встреча, однако, глава украинского МИД заверл, что стороы договариваются о новом времени ее проведения.

«Жаль, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована „Нормандия“. Договариваемся о новом времени», — написал Климкин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины рассказал об основных темах, о которых пойдет речь в рамках этой встречи. В частности, основными вопросами дискуссии станет освобождение заложников, мирное урегулирование конфликта на Востоке Украины и ряд гуманитарных вопросов.

Кроме того, Климкин намерен встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым до начала встречи.