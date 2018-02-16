Войти
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
перспективы
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
расследования
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

энергетика
RSS

ArcelorMittal начал закупки угля и кокса в России

332
ArcelorMittal начал закупки угля и кокса в России

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» после блокады поступлений сырья из зоны временно неподконтрольной Украины начал закупки в Российской Федерации, сообщает «Интерфакс-Украина».

Читайте также: АМКУ разрешил ICU приобрести у ArcelorMittal более 50% «МС Социальный проект»

Как сообщил руководитель снабжения предприятия Гириш Сардана, в основном проблемы в 2017 году касались поставок сырья.

По его словам, «из-за введения запрета на закупку сырья в зоне АТО и высокие цены на международном рынке на уголь и кокс мы были вынуждены переориентироваться на российский рынок».

«Однако из-за санкции, введенные в отношении определенных транспортных компаний, мы имеем дело с нехваткой вагонов, необходимых для доставки сырья из России. Несмотря на все трудности, поставки не прекращались. Еще одной проблемой стало отсутствие достаточного количества вагонов и локомотивов со стороны» Укрзализныци «, что привело сбои в поставках известняка с западной части Украины и, как следствие, уменьшение объемов поступления этого сырья на предприятие», — констатировал топ-менеджер.

При этом он отметил, что предприятие работало на полную мощность, что помогло достичь рекордного уровня производства стали (эквивалентной) — 7 млн ​​тонн.

Как сообщал генеральный директор предприятия Парамжит Калон (Paramjit Kahlon), ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» из-за ограничений на традиционных рынках сбыта потерявшее, было вынуждено перенаправлять поставки на другие рынки.

«Самый крупный проект для нас — строительство новой аглофабрики, где партнером стал Европейский банк реконструкции и развития. Надеемся начать работы уже в следующем (2018 г. — ЭП) году и в ближайшие пять лет полностью модернизировать предприятие. Как вы знаете, ранее мы уже инвестировали миллиарды долларов США, в будущем планируем направить на развитие производства еще 1,2-1,5 млрд долларов», — ранее отмечал руководитель комбината.

Читайте также: «ArcelorMittal Кривой Рог» инвестировал $10,7 млн в площадку для отходов руды

«Таким образом, мы все сможем работать на мощном предприятии с современными технологиями и обновленным оборудованием. Это позволит нам улучшить ситуацию с себестоимостью продукции, стать более конкурентоспособными. Кроме того — изменить условия труда, снизить влияние на окружающую среду, существенно уменьшить выбросы», — добавил он.

«ArcelorMittal Кривой Рог» планирует в 2018 году изготовить минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».

Россия, энергетика, ArcelorMittal Кривой Рог, сырье, уголь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.692,05 0.1541 2.735,15 0.1932
100 евро 3.350,88 0.3871 3.424,55 0.4325
10 рублей 4,42 0.0051 4,89 0.0068
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016