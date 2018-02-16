ArcelorMittal начал закупки угля и кокса в России

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» после блокады поступлений сырья из зоны временно неподконтрольной Украины начал закупки в Российской Федерации, сообщает «Интерфакс-Украина».
Как сообщил руководитель снабжения предприятия Гириш Сардана, в основном проблемы в 2017 году касались поставок сырья.
По его словам, «из-за введения запрета на закупку сырья в зоне АТО и высокие цены на международном рынке на уголь и кокс мы были вынуждены переориентироваться на российский рынок».
«Однако из-за санкции, введенные в отношении определенных транспортных компаний, мы имеем дело с нехваткой вагонов, необходимых для доставки сырья из России. Несмотря на все трудности, поставки не прекращались. Еще одной проблемой стало отсутствие достаточного количества вагонов и локомотивов со стороны» Укрзализныци «, что привело сбои в поставках известняка с западной части Украины и, как следствие, уменьшение объемов поступления этого сырья на предприятие», — констатировал топ-менеджер.
При этом он отметил, что предприятие работало на полную мощность, что помогло достичь рекордного уровня производства стали (эквивалентной) — 7 млн тонн.
Как сообщал генеральный директор предприятия Парамжит Калон (Paramjit Kahlon), ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» из-за ограничений на традиционных рынках сбыта потерявшее, было вынуждено перенаправлять поставки на другие рынки.
«Самый крупный проект для нас — строительство новой аглофабрики, где партнером стал Европейский банк реконструкции и развития. Надеемся начать работы уже в следующем (2018 г. — ЭП) году и в ближайшие пять лет полностью модернизировать предприятие. Как вы знаете, ранее мы уже инвестировали миллиарды долларов США, в будущем планируем направить на развитие производства еще 1,2-1,5 млрд долларов», — ранее отмечал руководитель комбината.
«Таким образом, мы все сможем работать на мощном предприятии с современными технологиями и обновленным оборудованием. Это позволит нам улучшить ситуацию с себестоимостью продукции, стать более конкурентоспособными. Кроме того — изменить условия труда, снизить влияние на окружающую среду, существенно уменьшить выбросы», — добавил он.
«ArcelorMittal Кривой Рог» планирует в 2018 году изготовить минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.
«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.692,05 0.1541
|2.735,15 0.1932
|100 евро
|3.350,88 0.3871
|3.424,55 0.4325
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