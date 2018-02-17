США предлагает ввести 53-процентную пошлину на российскую сталь

Министерство торговли США предложило президенту Дональду Трампу протекционистские меры, в рамках которых необходимо ввести 53-процентную пошлину на импорт стали из 12 стран.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению Минторговли Америки, поставки стали и алюминия из зарубежных стран «ставят под угрозу национальную безопасность» страны.

Министерство подготовило несколько протекционистских мер для решения этой пробемы.

Согласно первой необходимо ввести 24-процентную пошлину для всех стран-экспортёров.

Согласно второй — 53% для 12 стран: России, Бразилии, Вьетнама, Индии, Турции, Китая, Египта, Коста-Рики, Таиланда, Малайзии, ЮАР и Южной Кореи.

В отношении экспортеров алюминия Минторговли предложило три варианта протекционистских мер: введение 7,7-процентной пошлины на весь экспорт алюминия из всех стран, 23,6% — на все продукты из Китая, Гонконга, России, Венесуэлы и Вьетнама или введение квоты на импорт из всех стран, которая будет равна 86% их экспорта в США в 2017 году.

Предполагается, что Трамп ознакомится с отчетом Минторговли США и озвучит свое решение до 11 апреля по стали и до 19 апреля по алюминию.​