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Гереги продолжают вести бизнес в Крыму, – СМИ

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Гереги продолжают вести бизнес в Крыму, – СМИ

Народный депутат Александр Герега с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в анексированом Россией Крыму и имеют фирму в Московской области. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно выписки из реестра юридических лиц Российской Федерации, в мае 2014 года украинские компании «Эпицентр К», «Новая линия» и "Торговый дом «Трейдиком «Инко», конечными владельцами которых являются Галина и Александр Гереги, основали в городе Пушкино Московской области компанию ООО «Руслайн Ко», которая является крупнейшим плательщиком налогов на собственность в городе Севастополь в оккупированном Крыму.

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Руководство «Руслайн Ко» активно участвует в деятельности гипермаркетов «Новацентр К» — российское юридическое лицо

Как сообщают журналисты, «Новацентры» в Крыму поддерживают сепаратистские настроения: в магазинах можно встретить триколоры и георгиевские ленты, а в их промороликах — мужчины в футболках «Армия России».

Герега в комментарии журналистам сказал, что «Новацентр К» не имеет никакого отношения к «Эпицентр К» , однако затем добавил шутя: «Кто его знает. Может, мы и имеем отношение к этим компаниям, и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, который будет шагать этими территориями, и эти территории станут такими же независимыми, как наша страна».

«На территории России и Крыму украинским компаниям просто невозможно работать», — добавил он.

Крым, Александр Герега, Бизнес
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