ДТП под Киевом: 2 погибших, 9 детей госпитализированы

В Киевской области сегодня, 17 февраля 2018 года, вблизи поселка Глеваха автомобиль «Нива» совершил столкновение с микроавтобусом «Mersedes Sprinter», в котором находились дети. В результате аварии двое людей погибли, еще 9 детей госпитализированы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, указано, что на микроавтобусе школьники из пгт Ставище направлялись в столичный цирк.

«В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Сейчас продолжается комплекс следственных действий.

