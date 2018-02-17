В НАТО объяснили, почему Украину не берут в альянс

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер настаивает, что Украина отличается от других стран, стремящихся к членству в НАТО.

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, Геттемюллер напомнила, что в этом году исполняется 10 лет от саммита в Бухаресте, где Киев получил отказ в предоставлении Плана действий относительно членства, сообщает «Европейская правда».

Но в то же время Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

С тех пор, отметила заместитель генсека, остались 4 страны, которые заинтересованы в членстве в НАТО — Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия. Еще одно государство, Черногория за это время приобрела членство в альянсе.

«Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина — единственная, которая не заявила об этом как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО», — заявила Роуз Геттемюллер.

Напомним, НАТО с прошлого года часто отказывается признавать, что Украина декларирует евроатлантические стремления и не включает Украину в список «стран-аспирантов». Заявление Геттемюллер стало первой попыткой чиновников НАТО обосновать эту политику.