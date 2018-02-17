Украине и Польше нужно оставить историю историкам, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким на встрече в Мюнхене закон о запрете бандеровской идеологии и выразил уверенность, что Киеву и Варшаве следует убрать из повестки дня чувствительные исторические вопросы.
«Мы поговорили в том числе и об этом законе. Моя позиция относительно закона не изменилась, так же как и (отношение) к чувствительным вопросам в нашей истории. Нужно оставить историю историкам и экспертам, а политики должны заниматься будущим... Конечно, мы ожидаем рассмотрения этого закона в польском Конституционном суде. Этот вопрос волнует не только украинцев, как вы знаете. Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции, и мы должны делать все возможное, чтобы убирать из повестки дня вопросы чувствительные, которые раскалывают нас, и объединяться вокруг чрезвычайно важных для Украины вопросов», — сказал Порошенко на брифинге в Мюнхене в субботу.
По его словам, эта позиция была поддержана польским премьером, и взаимопонимание по спорным вопросам будет найдено.
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