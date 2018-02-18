Глава МИД Дании посетит Украину

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен посетит Украину 19-20 февраля, сообщил информированный источник агентству Интерфакс-Украина.

«Министр приедет, в частности, чтобы обсудить прогресс реформ в Украине. У него предусмотрен ряд встреч с представителями власти», — сказал собеседник агентства в воскресенье.

Также предусмотрено участие А.Самуэльсена во встрече по вопросу реформ под председательствованием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.