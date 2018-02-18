Президент подписал закон о пенсиях родным погибших участников Революции Достоинства

Президент Петр Порошенко подписал закон о назначении досрочных пенсий членам семей погибших участников Революции Достоинства.

Об этом Глава государства сказал на открытии в Художественном арсенале выставки «Переведи меня через Майдан», посвященной участникам Революции Достоинства, сообщает корреспондент Укринформа.

«8 февраля парламент принял закон, согласно которому разрешено получение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли или умерли в результате ранений, увечий, контузий либо других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства. И в вашем присутствии я подписываю данный закон. Это должно быть свидетельством и доказательством того приоритета, что имеет у украинской власти чествование памяти участников Революции Достоинства», — сказал Президент.

Он также отметил, что Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни может быть построен только на аллее Героев Небесной сотни, и для реализации этого необходимо было внести изменения в закон о регулировании градостроительной деятельности, что и сделала 6 февраля Верховная Рада. Президент пообещал подписать данный закон сразу после его поступления.