Участники акции «Марш за майбутнє» пришли под Верховную Раду

Участники «Марша за майбутнє» пришли под Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В 14:52 произошло незначительное столкновение между протестующими и представителями Национальной гвардии. Правоохранители не реагировали на провокации. По состоянию на 14:44 акция на Михайловской площади завершилась. Люди пришли оттуда к Верховной Раде из-за слухов о сносе лагеря протестующих. Однако этого не произошло. Пока столкновений не происходит.

Напомним, ранее сообщалось, что за правопорядком в центре столицы следят три тысячи силовиков.