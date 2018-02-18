В Минобороны подтвердили информацию о раненом военнослужащем в зоне АТО

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о 12 обстрелах и 1 раненном украинском военнослужащем за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута на традиционном брифинге в «Украинском кризисном медиа центре».

По его словам, на донецком направлении незаконные вооруженные формирования трижды обстреливал поселок Пески из минометов калибра 82 и 120 мм, а также из танка.

На луганском направлении боевики 9 раз открывали огонь по позициям АТО, применяя стрелковое оружие, минометы различных типов, гранатометы, вооружения БМП и артиллерии калибра 122 мм. Обстрелы велись в районе Луганского, Крымского, Лозового и неподалеку Майорска.

Праута добавил, что раненный боец АТО находится в тяжелом состоянии.