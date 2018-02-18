В Киеве националисты из ОУН разгромили здание «Сбербанка»

В воскресенье, 18 февраля, националисты с ОУН крушат банки российского происхождения. Об это сообщает телеканал 112 Украина.

В частности, они разбили камнями окна в здании «Сбербанка» на ул. Сагайдачного. Представители националистической организации направляются к зданию представительства Россотрудничества на ул. Борисоглебской.