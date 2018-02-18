Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане

Сотрудники силовых структур ликвидировали неизвестного преступника, который открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр в Дагестане, сказал агентству Интерфакс-Юг информированный источник.

«Трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», — сказал собеседник агентства.

По его данным, среди раненых трое сотрудников Росгвардии.