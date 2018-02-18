Турция отрицает использования химического оружия в Сирии

Турция отрицает заявления мониторинговых групп и сирийских государственных СМИ о том, что турецкие военнослужащие использовали химическое оружие против гражданских лиц во время операции в северо-западной Сирии.
Об этом сообщает Al Jazeera, передает ЕП.
«Турция не использует международно запрещены военные инструменты в Африне», — сказал Ясин Актай, главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Сирийский центр по правам человека сообщил, что шесть человек пострадали во время турецкого обстрела в районе Африна и все они имели проблемы с дыханием, что может быть признаком использования химического оружия.
«Медицинские источники подтвердили использование газа во время обстрела, но группа пока не смогла установить тип используемых газов», — говорится в заявлении группы.
Государственное сирийское информационное агентство SANA, цитируя местных врачей сообщило, что шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья после удара турецких снарядов, содержащих ядовитый газ.
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