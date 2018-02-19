В США заявили о введении новых санкций против России

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон допустил новые санкции в адрес граждан России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.
В интервью Тиллерсону задали вопрос, почему американская администрация в полной мере не вводит санкции, предусмотренные Конгрессом в отношении России. На что глава Госдепа ответил, что США предпринимают такие шаги.
«Мы уже предотвратили часть экспортных поставок оружия из России. Кроме того, мы рассматриваем возможность введения санкций против еще нескольких лиц», — заявил Тиллерсон.
Сообщается, что Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о своей последней встрече с Владимиром Путиным.
Также глава Госдепа сообщил, что не знает волнует ли Путина обвинения в нарушении санкций против КНДР, использовании президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия.
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