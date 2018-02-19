Порошенко подписал закон по обеспечению строительства мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в пункт 62 Раздел V „Заключительные положения“ закона Украины „О регулировании градостроительной деятельности“ по сооружению мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни», сообщает пресс-служба главы государства.

«Сооружение Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни возможно только по адресу „Аллея Героев Небесной Сотни“. Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был и держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире», — подчеркнул президент.

Документ направлен на обеспечение строительства на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.

В пресс-службе президента напомнили, что 16 марта 2017 года вступил в силу закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Территория, которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни, будет состоять из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия «Гостиница» Украина«.

Законом уточняется, что положение части третьей статьи 24 закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» не будет распространяться на предоставление земельных участков в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.