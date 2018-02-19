Объем неработающих кредитов вырос почти до 600 млрд грн

Общий объем NPL-кредитов (non-performing loans) в банковской системе в декабре 2017 года увеличился на 14,451 млрд грн до 594 млрд грн. Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков при этом снизилась с 54,9 до 54,54%, говорится в статистике НБУ за 12 месяцев 2017 года.
Проблемный портфель ПриватБанка увеличился за месяц с 210,1 до 236,2 млрд грн. Остальные госбанки (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк) совокупно признали в декабре еще 5,407 млрд грн проблемной задолженности. Доля NPL в ПриватБанке составляет 87,64%, в остальных банках с госкапиталом — 55,75%. В начале 2017 года эти показатели находились на уровне 80,61% и 69,96% соответственно.
Объем плохих кредитов в банках с украинским частным капиталом вырос за месяц на 1,3 млрд грн. Доля NPL в их портфелях составляет 24,08% (в начале года было 23,31%).
Единственная группа, у которой этот показатель улучшился — банки с иностранным капиталом, которые в декабре сократили объем NPL на 10,64 млрд грн до 156,834 млрд грн. Проблемные кредиты занимают у них 41,01% (в январе 2017-го было 47,57%).
Как сообщалось, 2017 год ПриватБанк закончил убытком в 23 млрд грн, что в банке объяснили переоценкой справедливой стоимости объектов недвижимости, которые государство получило в собственность после национализации банка. Самым прибыльным стал Райффайзен Банк Аваль — 4,5 млрд грн.
Как сообщалось, государственный ПриватБанк, по предварительным результатам, по итогам деятельности в 2017 году увеличил валюту баланса на 21% — до 259 млрд грн. При этом кредитный портфель банка возрос на 5,9% — до 235,476 млрд грн, в том числе кредиты юрлицам на 0,66% — до 193,917 млрд грн, кредиты физлицам — на 40%, до 41,558 млрд грн.
По данным НБУ, на 1 октября 2017 года ПриватБанк по размеру активов занимал 1-е место (256,284 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.699,62 0.071
|2.735,59 0.0002
|100 евро
|3.341,92 -0.0563
|3.407,13 -0.1512
|10 рублей
|4,43 0.0015
|4,90 0.0011
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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