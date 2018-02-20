Страховщики увеличили сбор премий до 3,7 млрд грн

Страховые компании Украины в прошлом году увеличили сбор страховых премий на 9,6% — до 3,73 млрд грн. Об этом говорится в отчете дирекции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, пишет FinClub.

Количество договоров ОСАГО за 12 месяцев выросло на 5% — до 7,4 млн шт.

Средний размер страхового платежа вырос на 4% — до 504,2 грн.

На топ-10 компаний по платежам приходится 54,4% рынка. Десятку лидеров составляют: Оранта, ТАС, Провидна, Княжа, УПСК, PZU, Uniqa, AXA, Доминанта, Арсенал Страхование.