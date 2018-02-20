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Птицекомплекс Авис начнет поставки яиц в ЕС

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Птицекомплекс Авис начнет поставки яиц в ЕС

Птицекомплекс Авис, который входит в структуру крупнейшего в Украине и Европе производителя яиц и сухих яичных продуктов агрохолдинга Avangardco (Авангард), получил разрешение на экспорт пищевых яиц в Европейский Союз. Об этом сказано в сообщении компании.

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В конце февраля предприятие намерено начать отгрузки яиц в страны ЕС. По итогам 9 месяцев 2017 года компания экспортировала продукции на $2,14 млн (491 млн. шт. яиц: 341 млн шт. яиц и 1,763 т порошка, что эквивалентно 150 млн шт. яиц), что составляло около 25% всей выручки.

«Компания не намерена ограничиваться квотами на поставку яиц с Украины в Европу. Сейчас имеющиеся по соглашению об ассоциации квоты едва превышают 10% от всего производства яиц предприятиями Avangardco. Поэтому мы ожидаем быстрого исчерпания квот, однако намерены продолжать экспорт, поскольку несмотря на высокую маржинальность европейского рынка, для нас приоритетной является задача завоевания доверия 500 млн потребителей в ЕС», — сообщили в компании.

Авис — является одним из крупнейших птицекомплексов в мире. Мощность предприятия составляет 5,2 млн голов единовременного содержания кур-несушек, а годовая производственная мощность — 1,616 млрд яиц.

экспорт, яйца, Авис
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