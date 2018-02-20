Оборот розничной торговли в январе снизился на 24,5%

В января 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 24,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

«В января 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, а по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 24,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в января 2018 года по сравнению с январем 2017года наблюдался в:

Закарпатской области (на 21,8%);

Сумской (на 13,9%);

Черкасской (на 13,8%);

Черниговской (на 12,4%);

Николаевской (на 12,1%);

Винницкой (на 12%).