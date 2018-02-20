Оборот розничной торговли в январе снизился на 24,5%

В января 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 24,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
«В января 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, а по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 24,5%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в января 2018 года по сравнению с январем 2017года наблюдался в:
Закарпатской области (на 21,8%);
Сумской (на 13,9%);
Черкасской (на 13,8%);
Черниговской (на 12,4%);
Николаевской (на 12,1%);
Винницкой (на 12%).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.695,77 -0.0352
|2.728,82 -0.0667
|100 евро
|3.330,32 -0.1096
|3.391,97 -0.1494
|10 рублей
|4,43 -0.0002
|4,89 -0.0007
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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