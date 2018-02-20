Елизавета II арендовала земучасток в центре Киева

Киевский горсовет передал британской королеве Елизавете II земельный участок площадью 0,1622 га на ул. Костельной, 13-а в Шевченковском районе Киева в аренду на 49 лет. Об этом говорится в соответствующем решении Киевсовета.
Земельный участок передается в аренду, в связи с приобретением права собственности на админздание, которое расположено на ней. Примерная стоимость арендной платы будет составлять около 568,4 тысячи гривен, сообщает Наш Киев.
Но чтобы заключить договор аренды, британская королева в течение месяца должна предоставить все необходимые документы в Департамент земельных ресурсов КГГА.
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