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США призвали Россию прекратить поддержку Асада из-за очередного обострения в Сирии

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США призвали Россию прекратить поддержку Асада из-за очередного обострения в Сирии

Соединенные Штаты серьезно обеспокоены ситуацией в Восточной Гуте в Сирии и призывают Россию прекратить поддержку режима Башара Асада. Об этом заявила на брифинге представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает РБК-Украина.

«Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они ответственны за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте», — отметила она.

Соответствующее заявление было сделано Нойерт после сообщений из Сирии о множествах жертв среди гражданских из-за авиаударов в районе пригорода Дамаска. По словам пресс-секретаря, тактика Асада влечет гуманитарную катастрофу.

«США серьезно обеспокоены ситуацией, складывающейся недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно сообщениям, поступающим к нам, авиаудары нацелены непосредственно на госпитали, где все еще есть небольшая гражданская инфраструктура. Это привело к гибели более 100 гражданских лиц в течение 48 часов», — заявила она.

Нойерт добавила, что Соединенные Штаты поддерживают требование ООН о длительном прекращении огня, чтобы дать доступ гуманитарной помощи, а также провести эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.

Сирия, РФ, Госдепартамент США
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