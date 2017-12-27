Юристы РадаБанка ограбили не только два агропредприятия, но и собственный банк?

«ПАО АБ «РАДАБАНК» высоко ценит свою репутацию надежного и прозрачного финансового учреждения и понимает, что клиенты ожидают справедливого и непредвзятого исполнения должностными лицами банка своих функциональных обязанностей», - текст на официальном сайте банковского учреждения.

Очевидно, что экономика Украины никогда не сможет выйти из кризиса, если она не будет базироваться на всеобщем уважении к праву, на прозрачных и законных финансово-правовых отношениях. И это утверждение не в последнюю очередь относится именно к банковской системе страны. За последние три года банки и без того опустили свою репутацию ниже плинтуса, а теперь в лице отдельных финучреждений и нечистоплотных служащих добивают те крупицы уважения, которые к ним еще остались.

Стандартное начало

Частное сельхозпредприятие «Агро-ФТ», чьи угодья расположены в пос. Вышевичи Радомышленского района Житомирской области, в 2013 году оформило в ПАО РадаБанк кредит в эквиваленте 12 миллионов гривен и вложило кредитные средства в агропроизводство, в частности, выращивание картофеля. Этот и последующие два года именно для картофеля были не самыми благоприятными и из-за затяжных дождей, и из-за общего обвала экономики. Кредит стал проблемным для банка.

Заемщики от банка не прятались. В 2014 году по взаимной договоренности РадаБанка и Агро-ФТ был усилен залог, в качестве поручителя добавился местный завод по производству и ремонту сельхозтехники ПАО «Вышевичи Агротехника». Была обсуждена и согласована «дорожная карта» по обслуживанию и погашению кредита, порядка 2 миллионов кредитных гривен кредитор вернул РадаБанку. Процесс, как говорится, пошел. Но ушел недалеко, как собственно у многих предприятий, потерявших возможность обслуживать свои кредиты.

Поэтому было принято согласованное решение банка и заемщика о контролируемом банкротстве предприятия. Это решение было закреплено решением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 06.04.2016 года. По согласованию с банком был утвержден план санации, назначен арбитражный управляющий В.С.Андросова, которой суд поручил распоряжение имуществом банкрота.

Еще ранее, также по решению суда 13.08.2015 года государственный исполнитель О.Н.Василенко в присутствии представителей банка и заемщиков наложила арест на имущество должников по кредиту, о чем были составлены два акта описания и ареста имущества. В общей сложности под арест попали 10 единиц агротехники, находящихся в собственности ЧП «Агро-ФТ» и 52 единицы техники и станочного парка ПАО «Вышевичи Агротехника». Всё арестованное имущество было передано (с согласия банка) под ответственное хранение представителя ПАО «Вышевичи Агротехника» А.А.Ковальчука.

И вот на этом этапе стандартное течение процедуры банкротства и санации должника неожиданно закончилось. Далее юридическая служба РадаБанка (с согласия или в тайне от руководства банковского учреждения) приступила к действиям, которые на сегодняшний день уже квалифицированы как подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.356 УК Украины («самоуправство…, если такими действиями был причинен значительный вред интересам гражданина, государственным или общественным интересам или интересам владельца»). При этом, не исключено, что это уголовное производство перерастет и в обвинения по статье 185 (умышленная кража, осуществленная с помощью обмана).

Кто украл и в чьих интересах? Замешано ли здесь руководство РадаБанка, давшее негласное добро на такие действия силами своих сотрудников? Или это всё же частная инициатива начальника юридической службы ПАО РадаБанк Максима Владимировича Вдовина? Ответы на эти вопросы дадут понимание и касательно ответа на другой вопрос многих нынешних или потенциальных клиентов РадаБанка – можно ли вообще сотрудничать с этим банком?

Криминальное продолжение

Несомненно, что арест всего имущества заемщика (а не только залогового) – это не инвестиции. Арест денег не приносит и не поможет помочь вернуть банку выданные им кредитные средства. Но грамотная и контролируемая продажа даже малой части имущества должника может полностью закрыть финансовые интересы банка.

В данном случае под арест и ответственное хранение попало имущество на сумму свыше 1 миллиона евро – почти 33 миллиона гривен. Среди арестованного имущества находятся не только старенький станочный парк, но и очень дорогая даже в её нынешнем б/у состоянии импортная агротехника. Суммарная стоимость арестованного имущества была подсчитана сертифицированным оценщикам, её с лихвой хватало и на возврат кредита со всеми штрафными санкциями, и на дальнейшую работу должников по восстановлению платежеспособности. Но вот здесь то и начались странности.

Руководство банкротящихся агропредприятий предприняло шаги по поиску покупателей, готовых заплатить за ту или иную технику реальную рыночную цену. Потенциальные покупатели нашлись, их направили в банк, чтобы совершить контролируемую покупку с перечислением средств за технику непосредственно на счет банка. За несколько месяцев РадаБанк мог полностью закрыть все свои финансовые требования по необслуживаемому кредиту. Но банк этого по какой-то причине не захотел, блокировал без обсуждения и оценки сделки сам для себя. И спустя несколько месяцев стало понятным, почему он занял такую позицию.

12.12.2017 года на территорию ПАО «Вишневец Агротехника», где под охраной на ответственном хранении находилась арестованная агротехника, прибыла вооруженная группа лиц. Возглавлял её начальник юруправления РадаБанка из Днепра Максим Вдовин, силовую поддержку оказывали бойцы частного охранного агентства «Альфа щит центр» (тоже из Днепра).

Силой и угрозами сломив сопротивление охраны предприятия, юрист(!) Вдовин, действуя якобы от имени банка, получил находящееся под арестом ГИС имущество предприятия и перепродал его по бросовым ценам новым собственникам. Всего было перепродано семь единиц техники на общую стоимость «покупки» всего в 950 тысяч гривен. Хотя рыночная стоимость только этой малой части имущества в десять раз больше – примерно 300 тысяч евро, что по нынешнему курсу практически равно 10 миллионам гривен. Это почти 100% той суммы, которую заемщик должен отдать банку.

Новый владелец техники – директор местного ООО «Статус-Агро» Олег Билошицкий - не скрывал своей радости. Приобрести за 430 тысяч гривен двухрядный импортный картофелеуборочный комбайн AVR Variant, реальная рыночная стоимость которого в 6 раз выше - это, как ему казалось, нереальная удача. За такие же копейки новый владелец получил приемный бункер Miedema kombi 1051+SZ/=LT (продан за 173 тыс. гривен), двойной телескопический транспортер Miedema TAT 161 Farmer (за 73 тысячи гривен) и еще много чего полезного в хозяйстве.

Впрочем, не исключено, что скоро предприимчивый директор будет кусать локти. Ведь по итогу рассмотрения дела правоохранительными органами он рискует остаться и без имущества, и без денег.

Есть информация, что он даже пытается вести сепаратные переговоры по возврате своих денежных средств. При этом звучат заявления, что на счета банка была переведена только малая часть реальной стоимости покупки. Остальная часть, якобы, была выплачена представителю банка наличными средствами и в официальной документации отсутствует.

По факту кражи арестованного и находящегося на ответственном хранении имущества Нацполиция с санкции прокуратуры внесла в ЕРДР запись об открытии уголовного производства за номером 12017060280000613.

Кроме того 14.12.2017 года по ходатайству следствия Радомышленский районный суд принял ухвалу в производстве № 1-кс/289/411/17. В ней, во-первых, официально подтверждено по материалам ревизии, что именно ПАО «АБ «Радабанк» оформил и выписал незаконный договор «купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 12/12/17 від 12 грудня 2017 року».

Во-вторых, незаконно проданная техника взята под дополнительный арест. Теперь следствию предстоит инвентаризация находящихся под арестом Государственной исполнительной службы материальных ценностей СП «Агро-ФТ» и ПАО «Вышевичи Агротехника», чтобы выяснить – что еще было захвачено банковскими работниками?

Примечательно, что подозреваемыми лицами в этом деле является не только лицо «осуществившие данные действия», но и юридическое лицо, в чьих интересах оно было совершено – сам РадаБанк. Поскольку акт покупки и спецификации проданного заверил своей подписью лично председатель правления ПАО РадаБанк С.Б.Стоянов.

Теперь следствию предстоит решить вопрос о том, действовал ли Вдовин самостоятельно, использовав в своих интересах главу правления банка «втемную»? Или же имел место предварительный сговор?

В любом случае эта сделка могла обогатить одного – трех человек, но нанесла существенный материальный урон как агропредприятиям-заемщикам, так и банку-кредитору, и украинской экономике в целом.

Вместо послесловия

Если в результате расследования правоохранители подтвердят незаконность действий служебных лиц банка, то получится, что юрист банка совершил преступление, а глава правления банка, поставивший подпись под документом, нанес ущерб собственному финучреждению.

На фоне этого как насмешка выглядит участие ПАО РадоБанк в мероприятиях вроде Бизнес-платформы «Диалог ради институциональной поддержки малого и среднего бизнеса»? И публичные заявляния, что банк «…ставит перед собой цель вернуть малому и среднему бизнесу доверие к банковскому сектору».

Вряд ли речь вообще может идти о доверии в ситуации, когда ни один потенциальный партнер РадаБанка не может быть уверенным в том, что банковское учреждение не применит к нему методы «гоп-стопа».

Чтобы узнать финал истории осталось только дождаться, когда будет завершено следствие по делу о хищении находящейся под государственным арестом сельхозтехники и её незаконной продаже. И посмотреть какие действия в дальнейшем предпримет глава правления банка С.Стоянов – примет меры реагирования на основе внутреннего расследования или же будет препятствовать следствию. Это еще раз покажет, кто есть кто в банковском секторе Украины.