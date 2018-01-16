Эпидемии страшных болезней могут вспыхнуть в Украине в любой момент

Показатели вакцинации детей катастрофически упали по всем опасным болезням, что уже вызвало резкое ухудшение эпидемиологической ситуации.

Заболеваемость корью по сравнению с предыдущими годами выросла в 70 раз! Всего лишь за 11 месяцев прошлого года в Украине было зарегистрировано 2381 случай кори. Впервые за многие последние годы снова есть летальные случаи не только среди детей, но и среди взрослых.

Но вспышка эпидемии кори — не единственная проблема, которая может сегодня возникнуть. Ведь параллельно ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями. Заболеваемость коклюшем выросла на 30%, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди — вспышка заболеваемости более страшными болезнями — дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях — и к смерти больных.

Проблема, которая сложилась с недовакцинациею украинцев, уже представляет угрозу национальной безопасности, а Украину отнесли к странам, нежелательными к посещению из-за высокого риска заразиться опасными заболеваниями, которыми в Европе уже давно не болеют.

Причина такой ситуации очевидна: уровень вакцинации детей в Украине — один из самых низких в мире. И если мы до сих пор не захлебнулись в страшных эпидемиях, то это только заслуга предыдущих лет, когда уровень вакцинации достигал 90-100% и болезни были временно подавлены.

Но ресурс исчерпывается. Ежегодно рождаются сотни тысяч новых украинцев, которые не имеют никакого иммунитета против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатита В, туберкулеза и гемофильной инфекции.

Сегодня по уровню вакцинации мы находимся на одном уровне с такими странами, как Сирия, Сомали, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия, и Южный Судан. Все остальные страны в мире имеют лучшие показатели, а в США и Европе вакцинированы от 95% до 100% детей.

В Украине же, если еще в 2008 году прививками против коклюша, дифтерии и столбняка были охвачены 90,5% детей, то в 2017 году вакцинацию получили лишь 47,5% детей. Падение почти вдвое.

Такая же картина наблюдается и с полиомиелитом — за девять лет падения с 90,9% до 47,4%.

С прививками против гемофильной инфекции, которая приводит к менингиту, пневмонии и другим смертельным осложнениям ситуация еще хуже — охват прививками сократился с 80,6% до 30,8%.

В последние месяцы усложнилась проблема с менингококковой инфекцией, вызывающей опасные осложнения, смертность от которых составляет до 90%. В этом году уже зарегистрировано несколько смертей у детей, и врачи с ужасом ждут развития ситуации. Вакцина от этого заболевания пока отсутствует в Украине, а Минздрав не проводит качественую разъяснительную работу о необходимости вакцинации от этого заболевания.

Мы стремительно скатились до уровня самых отсталых стран мира и возвращаемся в средневековье. Что будет делать власть в случае вспышки дифтерии? Ведь дифтерийной сыворотки в Украине просто нет!

Причины катастрофического состояния с прививками в Украине уже давно не является секретом.

Главная из них — недостаточное снабжение вакцинами. Руководство Минздрава до сих пор не смогло закупить вакцины на те 6 млрд. гривен, которые были выделены в 2017 году из бюджета на эти цели. В 2016 закуплено только 40% препаратов на выделенные 4 млрд. гривен.

Люди массово обращаются ко мне из-за отсутствия вакцин и сыворотки, я пишу письма руководству Минздрава и в правоохранительные органы, но чиновники откровенно саботируют вакцинацию населения.

В результате люди вынуждены идти в частные учреждения и вакцинироваться за свой счет, а власть, таким образом, снимает с себя ответственность за жизнь и здоровье граждан.

В то же время деньги, выделенные государством на закупку вакцин и сывороток, лежат на депозитных счетах за рубежом, и никто не несет за это ответственности. Ведь министра здравоохранения у нас нет уже более полутора лет.

У государства вообще отсутствует какой-либо стратегический план по иммунопрофилактике. Создается впечатление, что вопросы охраны здоровья украинцев не интересует власть вообще.

Но не только власть виновата в сложившейся ситуации. Из-за «страшилок» в СМИ и собственной безответственности родители детей массово отказываются от прививок для детей.

Им повезло: большинство из них никогда в жизни не видели дифтерии, полиомиелита, столбняка и других страшных болезней из-за того, что к концу 2010-х годов уровень вакцинации был высоким и вспышки эпидемий были невозможными.

Но ситуация резко изменилась, и сегодня эпидемическая катастрофа — вопрос времени и случая.

И если Минздрав срочно не исправит ситуацию и не предложит ясный и четкий план по иммунопрофилактике — нас наряду с войной и кризисом ожидает не менее страшное испытание — вспышка смертельных эпидемий.

Источник