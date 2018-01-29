Сколько налогов заплатил крупный бизнес в 2017 году

Государственная фискальная служба опубликовала статистику уплаты налогов крупными предприятиями, холдингами и корпорациями.

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков

В 2017 году десять крупнейших налогоплательщиков уплатили в бюджет 142,1 млрд. грн. Из этой суммы 50 млрд грн заплатила крупнейшая газодобывающая компания «Укргаздобыча», которая через НАК «Нафтогаз» принадлежит государству. Сам НАК заплатил 11,5 млрд. грн налогов.

Второй крупнейшей группой налогоплательщиков в ТОП-10 стали четыре табачные компании, которые в 2017 году совокупно заплатили 44,6 млрд. грн акцизов и других налогов.

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны, контролируемая государством и олигархом Игорем Коломойским, «Укрнафта» выплатила в бюджет 10,4 млрд. грн. В то же время компания еще должна бюджету 11,85 млрд.

Единственный работающий нефтеперерабатывающий завод в Украине — «Укртатнафта», контролируемый Коломойским и его партнерами, уплатил в бюджет 8,7 млрд. грн. Столько же налогов заплатил оператор АЭС — «Энергоатом», который производит более половины электроэнергии в стране.

Оператор газотранспортной системы Украины — «Укртрансгаз» заплатил со своей деятельности 7,8 млрд. грн налогов.

Предприятия каких отраслей заплатили больше всего?

На первое место по объемам уплаченных налогов вышла перерабатывающая отрасль — 28,6%. Сюда вошли четыре табачные компании: В.А.Т.- Прилуки — 14 млрд, Филипп Моррис Украина-13,5 млрд., Джей Ти Интернешнл Украина — 9,5 млрд. и Империал Тобакко Продакшн Украина — 7,5 млрд.

Два производители слабоалкогольных напитков: Карлсберг Украина — 2,5 млрд., Сан ИнБев Украина — 1,6 млрд. Два металлургических комбината: АМКР — 2,8 млрд. и Запорожсталь — 1,6 млрд. Нефтеперерабатывающий завод «Укртатнафта» — 8,6 млрд. и ООО «Национальная водочная компания» — 2 млрд грн.

На втором месте — добывающая отрасль. Предприятия этой отрасли уплатили 24,8%.

Сюда вошли семь предприятий Рината Ахметова (Нефтегаздобыча — 4,65 млрд., Павлоградуголь — 2,66 млрд., Северный ГОК — 2,5 млрд., Южный ГОК — 2,5 млрд., Центральный ГОК — 1,2 млрд., Ингулецкий ГОК — 1,11 млрд, Криворожский ЗРК — 1 млрд. грн.), Укргаздобыча (50,4 млрд. грн), Укрнафта (10,3 млрд. грн) и газодобывающая компания «Укрнефтебурение» (1,5 млрд. грн) Коломойского, депутата Виталий Хомутынник и российского бизнесмена Павла Фукса.

Доля электроэнергетической отрасли составляет 10,8%

Крупнейшими налогоплательщиками в этой сфере являются государственные предприятия: Энергоатом — 8,7 млрд. грн, Энергорынок — 7,2 млрд., НАЭК Укрэнерго — 3 млрд, Центрэнерго — 2,4 млрд. и Укргидроэнерго — 1 млрд.

Далее следуют генерации Ахметова: Востокэнерго — 2 млрд, Днепроэнерго — 1,6 млрд., Западэнерго — 1,14 млрд и Киевэнерго — 0,76 млрд.

Отрасль оптовой и розничной торговли оплатила почти столько же налогов сколько и электроэнергетика.

Здесь крупнейшими налогоплательщиками является ООО «АТБ-Маркет» — 3,33 млрд., гипермаркеты строительных материалов Эпицентр-К — 2 млрд, трейдер Ахметова ДТЭК Трейдинг (через него проходят большие объемы угля и тут же оседает маржа) — 1,45 млрд., монопольный дистрибьютор табачной продукции Тедис Украина — 1,4 млрд.

Доля транспортной отрасли составила 9%.

Здесь крупнейшими налогоплательщиками были: Укртрансгаз — 7,8 млрд., Укрзализныця — 5 млрд., Администрация морских портов — 4 млрд., аэропорт Борисполь — 1,76 млрд. грн, Укртранснафта — 1,3 млрд., Новая Почта — 1,15 млрд. и оператор аммиакопровода Укрхимтрансаммиак — 1 млрд грн.

Как платили налоги финансово-промышленные группы?

Наибольший объем налогов в прошлом году заплатила корпорация SСM Рината Ахметова — 36,1 млрд. грн. Это на 8,5 млрд грн больше, чем в 2016 году и 10% от общей суммы налогов, которую заплатили все крупные плательщики.

Из общей суммы налогов SСM 18 млрд грн пришлось на энергетическую корпорацию ДТЭК. За год она увеличила объем уплаченных налогов на 10%.

Еще 13,8 млрд. грн пришлось на металлургический холдинг Метинвест. За год он увеличил объем уплаченных налогов на 102,8%.

Группа «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заплатили в 2017 году в бюджет 12,4 млрд. грн. Это на 53,4% больше аналогичного периода прошлого года. Доля «Привата» от совокупного объема уплаченных налогов крупными плательщиками составляет 3,5%.

Оператор атомных станций НАЭК «Энергоатом» заплатил 8,7 млрд. грн, или на 52,8% больше, чем в позапрошлом году. Укрзализныця — 6,9 млрд. грн. Это лишь на 0,1% больше, чем было уплачено в 2016 году.

Сеть «супермаркетов для бедных» АТБ-Маркет (принадлежит непубличным бизнесменам Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну) заплатила в 2017 году 4,8 млрд. грн налогов.

EastOne олигарха Виктора Пинчука в прошлом году заплатила в бюджет 2,9 млрд. грн, что на 38,1% больше, чем в позапрошлом.

Group DF Дмитрия Фирташа — 2,4 млрд. грн, что на 23,2% меньше, чем в 2016 году.