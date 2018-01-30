Минфин США представил «кремлевский список». Кто в него попал и почему

Министерство финансов США представило «кремлевский список» — перечень «приближенных» к президенту России Владимиру Путину, против которых могут быть введены новые санкции. В нем 114 чиновников и парламентариев, а также 96 «олигархов», причем против некоторых санкции уже действует. Вот кто попал в список.

Что такое «кремлевский список»?

В августе 2017 года в США был принят новый закон о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана. По этому закону Минфин США обязан был за 180 дней представить список чиновников, олигархов и окологосударственных компаний, против которых можно ввести санкции. Критерий отбора для этого списка: близость к президенту Владимиру Путину и влияние на российскую экономику.

Как отбирали чиновников?

Минфин США определил три основных категории российских чиновников:

руководство администрации президента,

премьер, вице-премьеры и министры,

руководство Госдумы, Совета Федерации, члены Совета безопасности, главы госкомпаний и федеральных агентств

В итоговом списке из 114 чиновников почти половину (43 человека) составляют представители президентской администрации, начиная от ее руководителя Антона Вайно и заканчивая начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олегом Говоруном. Восемь сотрудников президентской администрации уже находятся под санкциями.

Российское правительство попало в список в полном составе, при этом под санкциями уже находятся вице-премьеры Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин.

К «другим политическим лидерам» отнесли руководство парламента, силовых ведомств, федеральных агентств. Туда же попали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — единственные в списке главы субъектов Федерации.

В список также вошли главы 19 государственных компаний: «Газпром», «Роснефть», Сбербанк, РЖД, ВТБ, «Ростех», «Россети», «Интер РАО», «Росатом», «Транснефть», Газпромбанк, «Татнефть», «Аэрофлот», «Башнефть», Объединенная авиастроительная корпорация, «РусГидро», Внешэкономбанк, «Алроса» и «Сахалин Энерджи». Причем в список закралась ошибка — Олег Бударгин, упомянутый там, уже не возглавляет «Россети» (вместо него назначен Павел Ливинский).

Как отбирали «олигархов»?

Очень просто. Минфин США буквально взял участников российского списка Forbes с состоянием более миллиарда долларов. Таких оказалось 96 человек. Ведомство никак не пояснило, почему не использовало второй критерий отбора из закона о санкциях — «близость к российскому режиму». Вероятно, близость бизнесменов к Кремлю оценивается в неопубликованном секретном списке.

В результате в список «олигархов» попали одновременно уже находящиеся под санкциями братья Борис и Аркадий Ротенберги, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, но также и основатель «Яндекса» Аркадий Волож и Олег Тиньков.

Какие остались вопросы?

В отличие от перечня «олигархов», принцип формирования списка чиновников неочевиден. Там есть главы всех основных федеральных агентств (например, глава Росархива Андрей Артизов), но нет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая без сомнения оказывает значительное влияние на экономику страны. А в списке госкомпаний нет, например, «Роснано» (и ее руководителя Анатолия Чубайса), ракетно-космической «Энергии» и «АвтоВАЗа». При этом стоит отметить, что основной список «окологосударственных» компаний является секретным и опубликован не был.

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