Андерс Аслунд: Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения

Андерс Аслунд — шведско-американский экономист и дипломат, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council. Он специализируется на изучении переходных экономик и коррумпированных государств.

Около 30 лет своей жизни Аслунд посвятил исследованию экономики Украины, России и стран бывшего СССР. В 90-х годах он был советником украинского правительства, затем работал в странах Балтии и Киргизии.

В 2014 году Аслунд вошел в экспертный совет при Министерстве экономического развития и торговли Украины. Он хорошо осведомлен в украинских делах, оперирует последними цифрами и прогнозами относительно роста экономики, инфляции или курса национальной валюты.

По мнению экономиста, эти показатели, как, впрочем, и уровень жизни украинцев, напрямую зависит от того, начнет ли наконец украинская власть бороться с коррупцией.

Сейчас на повестке дня одна главная тема — «МВФ и Антикоррупционный суд». Получит ли Киев финансирования Фонда? И что будет, если не получит? Об этом и о перспективах Украины в интервью с Аслундом.

— Как вы оцениваете экономическое развитие Украины в 2017 году?

— В 2017 году основными экономическими достижениями Украины стали макроэкономическая стабильность и малый дефицит государственного бюджета. В то же время, было много серьезных неудач. Прежде всего, следует вспомнить о провале судебной реформы. Но самое большое фиаско года — с созданием Антикоррупционного суда.

Ежегодно сумма выведенных из Украины средств составляет примерно 5% ВВП (119 млрд грн, — Ред.). Это деньги, которые не инвестируются в экономику страны. Ключевой проблемой Украины сегодня является недостаточная защита права собственности.

Хуже всего то, что ничего не сделано, чтобы исправить ситуацию. Это отпугивает иностранных инвесторов, которые не спешат вкладывать деньги в Украину. Так, сегодня уровень прямых иностранных инвестиций в страну составляет около 18% ВВП. Но если бы были проведены все необходимые реформы, Украина могла бы иметь иностранные инвестиции на уровне 25-30% ВВП.

— Есть ли у Украины шансы на экономический рост без борьбы с коррупцией на высоком уровне?

— Нет. Потому что у вас есть чиновники, которые думают, что могут красть целые компании и заниматься рэкетом крупного бизнеса. У вас Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура занимаются вымогательством денег у компаний по надуманным поводам. И все это видят.

Недостаточный уровень защиты прав собственности — основная причина, по которой иностранцы не хотят иметь собственность в Украине. Не сама коррупция, а воровство их активов.

Я не вижу, чтобы было что-то сделано для улучшения инвестиционного климата. По сравнению с прошлым годом темпы экономического роста будут незначительными. Пожалуй, можно ожидать, что рост ВВП составит 3%, но не более. Это мизерный темп.

— Какой максимальный уровень экономического роста могла бы иметь Украина при условии проведения всех необходимых реформ?

— В 2-3 раза выше — где-то 6-8% в год. Эффект огромный — когда экономика растет в год на 7%, то через десять лет ВВП страны увеличивается вдвое. То есть, через 10 лет вы будете иметь вдвое больше денег. Это означает, что заработная плата украинцев в долларовом эквиваленте могла бы удвоиться.

— В начале года гривна начала резко девальвировать и только в конце января укрепила свои позиции. По вашему мнению, почему так произошло, и чего ждать дальше?

— Курс гривны зависит от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Очевидно, что Администрация президента не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ.

И я бы не ожидал, что к выборам президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз дадут Украине кредиты. Поэтому гривна будет оставаться слабой. Сейчас объем международных резервов Украины составляет 18 млрд долларов, но тих резервов недостаточно.

Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения. Будущее гривны зависит от доверия к власти. Если к руководству страны нет доверия, то, скорее всего, дела будут идти не слишком хорошо. Трудно сказать, насколько плохо, но катастрофы не будет.

— Насколько катастрофической может быть ситуация с тем же самым Антикоррупционным судом и судебной реформой?

— Я ознакомился с письмом главы миссии МВФ Рона ван Родена к главе администрации президента Игорю Райнину, в котором четко сказано, что предложенный президентом законопроект о Антикоррупционном суде не отвечает критериям МВФ и обязательствам Украины.

Во-первых, процесс избрания судей согласно этому законопроектом не будет независимым и лишенным коррупции. Дальше — хуже: судей такого антикоррупционного суда будут выбирать сами коррупционеры.

Во-вторых, критерии избрания судей полностью нерелевантны и имеют целью две вещи: чтобы под эти критерии подпадало как можно меньше людей, и чтобы эти люди были плохими судьями.

Таким образом, квалифицированных судей в таком суде будет мало, а компетенция самого суда будет нерелевантной. Этому антикоррупционном суда не будут передавать дела о коррупции, а взамен завалят кучей других дел. Таким образом, данный законопроект является ничем иным, как попыткой сделать из Антикоррупционного суда Неантикорупцийний суд.

— Как вы оцениваете вероятность срыва программы сотрудничества с МВФ из-за невыполнения Украиной своих обязательств?

— Я не думаю, что до президентских выборов 2019 МВФ или Европейский союз предоставлять Украине финансирование. Я не думаю, что президент Порошенко ждет денег МВФ.

Мы видели, что в сентябре Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долл под 7,375% годовых, но необходимых реформ не происходит. Украина будет размещать облигации на европейском рынке, пока не случится финансовый кризис. Если же Украину постигнет финансовый кризис, он будет полностью спровоцирован украинским руководством.

— Считаете ли вы, что без программы МВФ Украина сможет выйти на внешние рынки?

— Это будет повторение того, что делал Виктор Янукович в 2011 году. В 2011 году Янукович думал, что он сможет продавать облигации на рынке, и он это делал до 2012 года. Тогда процентная ставка увеличилась до 10%, а спроса на облигации не было.

Некоторое время можно продавать евробонды. В этом году Украина, наверное, сможет продать облигаций на несколько миллиардов долларов. Дело в том, что такая политика — это стратегия избегания экономического роста. Кто-то может спросить, почему чиновники могут быть заинтересованы в избегании экономического роста?

Ответ таков — потому что они живут на доходы от монополий. Они получают прибыль, контролируя экономику. Если в экономике много инвесторыов, топовые чиновники будут иметь меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут прибыли и они станут беднее.

Обычно в очень бедных странах очень богатые руководители, потому что они не ограничены в доступе к финансовым ресурсам. Нет никакой взаимосвязи между богатством руководства государства и богатством народа. Это можно увидеть на примере республик бывшего Советского Союза. Единственной страной в регионе, где гарантируется право собственности, является Грузия. Это то, что нужно Украине.

Итак, главный вопрос — обеспечат ли руководители государства право собственности или нет.

— То есть вы полагаете, что они скорее больше заплатят за облигации, чем приступят к борьбе с коррупцией?

— Именно так. Потому что они заинтересованы в коррупции, они с нее живут. Генпрокурор Юрий Луценко, думаю, получает много денег за то, что не борется с коррупцией. Если бы он боролся с коррупцией, он бы ничего не зарабатывал, кроме своей небольшой зарплаты.

— Во время доклада на Варшавском форуме по безопасности вы призывали инвестировать в Украину больше. Вы говорили, что финансовая помощь, которую Украина получает, — это мизер по сравнению с тем, что получала Польша. Считаете ли вы, что сейчас интерес к Украине среди ее сторонников за рубежом снизится?

— Я всячески выступаю за предоставление Украине большей финансовой помощи, но при условии проведения реформ. Чем больше денег, тем больше возможностей провести реформы.

Мы видим ряд хороших реформаторов в Украине — это министр финансов Александр Данилюк, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и в целом руководство Нацбанка.

Они действительно борются за реформы, и международные организации охотно с ними сотрудничают. За рубежом было некоторое разочарование после отставки предыдущего состава Кабинета министров и, в частности, отставки бывшего министра финансов Натальи Яресько, экс-министра экономики Абромавичюса и экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и других.

В сентябре прошлого года Украина получила доступ к рынку еврооблигаций, и с этого момента реформы пошли на спад. Ведь Украина получила доступ к международным финансам без условий. Таким образом ситуация пошла в неправильном направлении, но я еще верю, что все наладится.

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