Войти
В ближайшие 10 лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста, - Рева
соцполитика
В ближайшие 10 лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста, - Рева
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
заявление
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инвестиции
RSS

ОВГЗ и биткоин. Куда вкладывают деньги украинские депутаты

3188
ОВГЗ и биткоин. Куда вкладывают деньги украинские депутаты

В 2017-м году состоятельные украинцы обратили внимание на такой вид инвестиций как облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). За прошедший год вложения граждан в этот инструмент серьезно выросли — в 14 раз со 104 млн грн до 1,47 млрд грн. Преимущественно это были ОВГЗ номинированные в иностранной валюте.

На данный момент, 88% от портфеля приходится именно на валютные бумаги, что обусловлено постоянной обеспокоенностью украинцев по поводу стабильности курса гривны.

В контексте возможного «заработка», ОВГЗ выглядят предпочтительнее даже, чем банковский депозит. Если средняя доходность по валютным облигациям в течение года составляла около 5% годовых, то по валютным вкладам не превышает 2-3%, а в некоторых банках с иностранным капиталом уже практически равна нулю. Еще одним важным преимуществом гособлигаций является 100% государственная гарантия возврата средств, тогда как по банковскому депозиту гарантируется только до 200 тыс. грн.

Однако ОВГЗ не пользуются значительным спросом у широких масс. Прежде всего, население отпугивает процедурная сложность инвестирования в госбумаги и возможные расходы. Для покупки гособлигаций нужно открывать счет в ценных бумагах в банке (500-1000 грн), заключать брокерский договор с торговцем, платить комиссию за каждую операцию (0,05-0,1%) и самое главное — подтверждать официальные источники доходов. Вышеперечисленные расходы делают «порог вхождения» в ОВГЗ высоким.

Чтобы заработать на бумагах — нужно инвестировать не менее 100 тыс. грн. Поэтому позволить себе такую роскошь, да еще и подтвердить свои легальные доходы могут немногие.

Участники рынка и профессиональные инвесторы говорят, что весь портфель физлиц может приходиться примерно на 100 состоятельных украинцев. Однако публичной информации, кто именно «дает в долг» украинскому правительству очень мало.

Мы проанализировали декларации депутатов, а также чиновников, и насчитали 15 человек, которые декларировали покупку ОВГЗ за последние 2 года. Из них 8 депутатов Верховной Рады, 3 депутата горсоветов, 2 менеджера госпредприятий, 1 член набсовета госбанков и 1 директор департамента НБУ.

Стоит отметить, что среди депутатов Верховной Рады инвестируют в ОВГЗ представители практически всех фракций. Наибольшее количество инвесторов в «Блоке Петра Порошенко» — 4 депутатов.

Депутат — мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов начал инвестиции в гособлигации с конца ноября 2017 года. Мы не стали суммировать его общие вложения в ОВГЗ, так как зачастую за покупкой бумаг следовала их перепродажа, и реинвестирование в новые бумаги. Кроме того, в декларациях не указана срочность покупаемых бумаг. Отметим, что Ефимов вкладывал в ОВГЗ от 3 до 43 млн грн за один раз.

Еще одним крупным инвестором является другой депутат БПП — Руслан Демчак. До прихода в политику он активно занимался бизнесом, владел Эрде Банком и сетью клиник «Добробут».
Этот депутат также начал покупать гособлигации в конце ноября. С 1 по 7 декабря он купил ОВГЗ на 255 млн грн и спустя неделю задекларировал доход 267 млн грн от их отчуждения. Сразу после этого он купил гособлигации на 283 млн грн и через неделю получил 297 млн грн от их перепродажи.

Одним из «старожилов» в инвестировании является депутат Виктор Пинзеник. Бывший министр финансов начал самым первым декларировать покупку ОВГЗ — еще в октябре 2016 года. С того момента он шесть раз делал инвестиции в гособлигации, покупая в среднем от 200 тыс. грн до 1,9 млн грн.

Еще один депутат от президентской фракции Владимир Мельниченко в конце 2017 года вложился в ОВГЗ на 4 млн грн.

Большим покупателем гособлигаций можно назвать депутата от группы «Відродження» Владимира Зубика, которого СМИ связывали с застройщиком «Интергал-Буд». Его инвестиции в ОВГЗ начались в октябре 2017 года и составляли от 600 тыс. до 80 млн грн. В 2018 году депутат уже успел купить бумаг на 5 млн грн.

Читайте также: Сколько налогов заплатил крупный бизнес в 2017 году

Инвестиции депутатов от других фракций не были такими значительными. Так, депутат Радикальной партии Виктор Галасюк купил гособлигаций на 2,7 млн грн, депутат Оппозиционного блока Владимир Гусак на 2,8 млн гривен, нардеп группы «Воля народа» Александр Фельдман инвестировал в 2017 несколько раз в бумаги от 300 до 600 тыс. грн.

Есть интерес к инвестициям в ОВГЗ и у депутатов горсоветов. Так, сын Александра Фельдмана, депутата Харьковского горсовета — Александр Фельдман купил в 2017 ОВГЗ на 85 млн грн, а другой харьковский депутат Виктор Ларченко на 130 тыс. грн.

Депутат Бахмутского горсовета и глава компании «Фитофарм» Алексей Никитенко делал вложения в гособлигации до 1 млн грн.

Представители финансовой среды также интересуются гособлигациями. Так, член набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка Олег Паракуда в декабре инвестировал в ОВГЗ 2,8 млн гривен, а директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко с января 2017 года делал вложения от 500 до 700 тыс. грн. К слову, одной из функций его департамента является проведение операций по размещению государственных ценных бумаг.

Среди менеджеров госпредприятий покупками гособлигаций увлекаются и.о. директора «Укринтерэнерго» Василий Андриенко и директор по финансовым вопросам «Украинского государственного центра радиочастот» Андрей Кишинский, инвестировавшие в конце декабря 2,9 млн грн и 1,4 млн грн соответственно.

Криптоинвесторы

Помимо инвестиций в ОВГЗ, популярными среди народных депутатов становятся покупки криптовалют.

Уже 4 народных депутата официально декларировали Bitcoin, все из президентской фракции БПП.

На конец 2016 депутат Александр Урбанский имел 1277 биткоинов, а в августе 2017 купил еще 1217 Bitcoin Cash (по текущему курсу это эквивалент $2 млн).

Читайте также: На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Депутат Дмитрий Голубов задекларировал 4376 биткоинов. На дату покупки (22 ноября 2012 года) их стоимость составляла 402 тыс. грн, тогда как сейчас их стоимость оценивается в 1,4 млрд грн. 1 августа он купил 4376 Bitcoin Cash на сумму 32,8 млн грн.

Еще один депутат, Дмитрий Белоцерковец ранее декларировал 398 биткоинов, купленных в 2013 году. Сейчас их стоимость составляет 128 млн грн.

Четвертым криптовладельцем является депутат Алексей Мушак, у которого в декларации указаны 465 Bitcoin.

Источник

ОВГЗ, bitcoin, Верховная Рада
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 февраля 2018
Среда, 31 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.771,56 0.0649 2.809,13 0.0739
100 евро 3.432,08 0.038 3.495,23 0.0253
10 рублей 4,56 -0.0002 5,05 0.0007
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «кремлевском докладе» США

С моей точки зрения, примечателен перечень тех, кто в него не попал. Отсутствуют в нем несколько «вегетарианских» фигур, занимающих важную роль в формальной властной вертикали. Например, глава ЦБ ФР Набиуллина (думаю не потому, что возглавляемый ею Центробанк проводит, как считают многие российские экономисты, антигосударственную политику). Отсутствует в нем и такая знаковая фигура, как Чубайс. И, что довольно интересно, отсутствует в нем такая специфическая фигура, как Кадыров.
Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Первый мобильный телефон весил пять килограмм, его надо было носить как чемодан; первые пистолеты проще было выкинуть и ударить противника мечом; первые самолёты не летали, а прыгали на десять метров. Наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков - нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016