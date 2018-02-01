ОВГЗ и биткоин. Куда вкладывают деньги украинские депутаты

В 2017-м году состоятельные украинцы обратили внимание на такой вид инвестиций как облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). За прошедший год вложения граждан в этот инструмент серьезно выросли — в 14 раз со 104 млн грн до 1,47 млрд грн. Преимущественно это были ОВГЗ номинированные в иностранной валюте.

На данный момент, 88% от портфеля приходится именно на валютные бумаги, что обусловлено постоянной обеспокоенностью украинцев по поводу стабильности курса гривны.

В контексте возможного «заработка», ОВГЗ выглядят предпочтительнее даже, чем банковский депозит. Если средняя доходность по валютным облигациям в течение года составляла около 5% годовых, то по валютным вкладам не превышает 2-3%, а в некоторых банках с иностранным капиталом уже практически равна нулю. Еще одним важным преимуществом гособлигаций является 100% государственная гарантия возврата средств, тогда как по банковскому депозиту гарантируется только до 200 тыс. грн.

Однако ОВГЗ не пользуются значительным спросом у широких масс. Прежде всего, население отпугивает процедурная сложность инвестирования в госбумаги и возможные расходы. Для покупки гособлигаций нужно открывать счет в ценных бумагах в банке (500-1000 грн), заключать брокерский договор с торговцем, платить комиссию за каждую операцию (0,05-0,1%) и самое главное — подтверждать официальные источники доходов. Вышеперечисленные расходы делают «порог вхождения» в ОВГЗ высоким.

Чтобы заработать на бумагах — нужно инвестировать не менее 100 тыс. грн. Поэтому позволить себе такую роскошь, да еще и подтвердить свои легальные доходы могут немногие.

Участники рынка и профессиональные инвесторы говорят, что весь портфель физлиц может приходиться примерно на 100 состоятельных украинцев. Однако публичной информации, кто именно «дает в долг» украинскому правительству очень мало.

Мы проанализировали декларации депутатов, а также чиновников, и насчитали 15 человек, которые декларировали покупку ОВГЗ за последние 2 года. Из них 8 депутатов Верховной Рады, 3 депутата горсоветов, 2 менеджера госпредприятий, 1 член набсовета госбанков и 1 директор департамента НБУ.

Стоит отметить, что среди депутатов Верховной Рады инвестируют в ОВГЗ представители практически всех фракций. Наибольшее количество инвесторов в «Блоке Петра Порошенко» — 4 депутатов.

Депутат — мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов начал инвестиции в гособлигации с конца ноября 2017 года. Мы не стали суммировать его общие вложения в ОВГЗ, так как зачастую за покупкой бумаг следовала их перепродажа, и реинвестирование в новые бумаги. Кроме того, в декларациях не указана срочность покупаемых бумаг. Отметим, что Ефимов вкладывал в ОВГЗ от 3 до 43 млн грн за один раз.

Еще одним крупным инвестором является другой депутат БПП — Руслан Демчак. До прихода в политику он активно занимался бизнесом, владел Эрде Банком и сетью клиник «Добробут».

Этот депутат также начал покупать гособлигации в конце ноября. С 1 по 7 декабря он купил ОВГЗ на 255 млн грн и спустя неделю задекларировал доход 267 млн грн от их отчуждения. Сразу после этого он купил гособлигации на 283 млн грн и через неделю получил 297 млн грн от их перепродажи.

Одним из «старожилов» в инвестировании является депутат Виктор Пинзеник. Бывший министр финансов начал самым первым декларировать покупку ОВГЗ — еще в октябре 2016 года. С того момента он шесть раз делал инвестиции в гособлигации, покупая в среднем от 200 тыс. грн до 1,9 млн грн.

Еще один депутат от президентской фракции Владимир Мельниченко в конце 2017 года вложился в ОВГЗ на 4 млн грн.

Большим покупателем гособлигаций можно назвать депутата от группы «Відродження» Владимира Зубика, которого СМИ связывали с застройщиком «Интергал-Буд». Его инвестиции в ОВГЗ начались в октябре 2017 года и составляли от 600 тыс. до 80 млн грн. В 2018 году депутат уже успел купить бумаг на 5 млн грн.

Инвестиции депутатов от других фракций не были такими значительными. Так, депутат Радикальной партии Виктор Галасюк купил гособлигаций на 2,7 млн грн, депутат Оппозиционного блока Владимир Гусак на 2,8 млн гривен, нардеп группы «Воля народа» Александр Фельдман инвестировал в 2017 несколько раз в бумаги от 300 до 600 тыс. грн.

Есть интерес к инвестициям в ОВГЗ и у депутатов горсоветов. Так, сын Александра Фельдмана, депутата Харьковского горсовета — Александр Фельдман купил в 2017 ОВГЗ на 85 млн грн, а другой харьковский депутат Виктор Ларченко на 130 тыс. грн.

Депутат Бахмутского горсовета и глава компании «Фитофарм» Алексей Никитенко делал вложения в гособлигации до 1 млн грн.

Представители финансовой среды также интересуются гособлигациями. Так, член набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка Олег Паракуда в декабре инвестировал в ОВГЗ 2,8 млн гривен, а директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко с января 2017 года делал вложения от 500 до 700 тыс. грн. К слову, одной из функций его департамента является проведение операций по размещению государственных ценных бумаг.

Среди менеджеров госпредприятий покупками гособлигаций увлекаются и.о. директора «Укринтерэнерго» Василий Андриенко и директор по финансовым вопросам «Украинского государственного центра радиочастот» Андрей Кишинский, инвестировавшие в конце декабря 2,9 млн грн и 1,4 млн грн соответственно.

Криптоинвесторы

Помимо инвестиций в ОВГЗ, популярными среди народных депутатов становятся покупки криптовалют.

Уже 4 народных депутата официально декларировали Bitcoin, все из президентской фракции БПП.

На конец 2016 депутат Александр Урбанский имел 1277 биткоинов, а в августе 2017 купил еще 1217 Bitcoin Cash (по текущему курсу это эквивалент $2 млн).

Депутат Дмитрий Голубов задекларировал 4376 биткоинов. На дату покупки (22 ноября 2012 года) их стоимость составляла 402 тыс. грн, тогда как сейчас их стоимость оценивается в 1,4 млрд грн. 1 августа он купил 4376 Bitcoin Cash на сумму 32,8 млн грн.

Еще один депутат, Дмитрий Белоцерковец ранее декларировал 398 биткоинов, купленных в 2013 году. Сейчас их стоимость составляет 128 млн грн.

Четвертым криптовладельцем является депутат Алексей Мушак, у которого в декларации указаны 465 Bitcoin.

Источник