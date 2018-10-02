Moody's не ожидает проблем в банковской системе Китая

Прогноз для банковской системы Китая на ближайшие 12-18 месяцев стабильный, сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service.

Основанием для такой оценки ситуации в банковском секторе является продолжающийся рост китайской экономики, которому способствует благоприятная политика и изменение структуры экономики в пользу секторов с более высокой добавленной стоимостью.

Аналитик агентства Юлия Ван отметила, что Китай перешел к проведению аккомодационной политики, стремясь найти баланс между снижением долговой нагрузки и сохранением устойчивого роста экономики. Это обусловлено двумя факторами, одним из которых является растущая торговая напряженность между США и КНР. Кроме того, есть признаки того, что делевереджинг и сокращение рисков начали оказывать давление на инвестиции.

«Эта ситуация приведет к образованию в следующие 12-18 месяцев операционной обстановки, которая в целом окажет поддержку качеству банковских кредитов и стабильному качеству активов», — заявила она.

Согласно базовому сценарию агентства, рост ВВП Китая в ближайшие несколько лет будет находиться в диапазоне 6-6,5%, что, в числе других факторов, должно оказать поддержку стабильному увеличению банковского кредитования.