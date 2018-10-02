Moody's не ожидает проблем в банковской системе Китая

Прогноз для банковской системы Китая на ближайшие 12-18 месяцев стабильный, сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service.
Основанием для такой оценки ситуации в банковском секторе является продолжающийся рост китайской экономики, которому способствует благоприятная политика и изменение структуры экономики в пользу секторов с более высокой добавленной стоимостью.
Аналитик агентства Юлия Ван отметила, что Китай перешел к проведению аккомодационной политики, стремясь найти баланс между снижением долговой нагрузки и сохранением устойчивого роста экономики. Это обусловлено двумя факторами, одним из которых является растущая торговая напряженность между США и КНР. Кроме того, есть признаки того, что делевереджинг и сокращение рисков начали оказывать давление на инвестиции.
«Эта ситуация приведет к образованию в следующие 12-18 месяцев операционной обстановки, которая в целом окажет поддержку качеству банковских кредитов и стабильному качеству активов», — заявила она.
Согласно базовому сценарию агентства, рост ВВП Китая в ближайшие несколько лет будет находиться в диапазоне 6-6,5%, что, в числе других факторов, должно оказать поддержку стабильному увеличению банковского кредитования.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016