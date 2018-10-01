JPMorgan предсказал эскалацию торговой войны между США и Китаем и падение юаня

Учитывая небольшую перспективу возобновления торговых переговоров между США и Китаем, JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что США повысят пошлины на весь китайский импорт, спровоцировав ослабление юаня по отношению к доллару до минимума более чем за десятилетие. Об этом сообщает Bloomberg.

«JPMorgan утвердил новый базовый сценарий, предполагающий развязку конфликта между США и Китаем с введением 25%-х пошлин США на все китайские товары в 2019 году», — написали стратеги JPMorgan в обзоре в пятницу.

Хотя торговый конфликт незначительно повлиял на прогнозы роста для США и Китая, отчасти благодаря принятым Пекином стимулирующим мерам, «более слабый юань становится частью нового баланса», отметили они.

Народный банк Китая, вероятно, будет проводить более мягкую денежно-кредитную политику для поддержания роста на фоне торговых угроз и вряд ли будет активно противостоять возникающему понижательному давлению на юань, считают стратеги JPMorgan.

По оценкам банка, курс юаня упадет до 7,01 за доллар к концу декабря и до 7,19 к сентябрю 2019 г. Ранее JPMorgan прогнозировал снижение юаня до 7,02 через 12 месяцев. В понедельник офшорный курс юаня составлял около 6,8857.

Новый базовый сценарий также «поднимает среднесрочные вопросы в отношении самого дорогого в мире рынка акций (США) и одного из самых дешевых (Китай)», написали стратеги JPMorgan. Оценки прибыли американских компаний окажутся под давлением из-за более высоких расходов в результате повышения пошлин.

Для китайского фондового рынка, который вошел в «медвежью» фазу, прогноз зависит от успеха страны в стимулировании потребления, технологического сектора и электронной коммерции, отметили стратеги.

Напомним, что очередное обострение торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками произошло на прошлой неделе. С понедельника начали действовать 10%-е пошлины США на китайские товары на сумму $200 млрд. Пекин объявил о введении ответных пошлин на американские товары на сумму $60 млрд.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $267 млрд.