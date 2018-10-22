Янукович готов выступить в суде по делу о госизмене с последним словом

Экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, готов выступить с последним словом в Оболонском районном суде Киева в рамках процедуры международной правовой помощи. Об этом в понедельник заявил Виталий Сердюк — партнер адвокатского объединения АверЛекс, представляющий интересы бывшего главы государства.

«Виктор Янукович уже неоднократно за его личной подписью требовал обеспечить его выступление, но суд на протяжении всего этого периода отказывается обеспечить это, пытаясь навязать защите выдуманную процедуру допроса президента Украины по Skype», — утверждает адвокат.

Он пояснил, что ранее суд допрашивал свидетелей по Skype в рамках этого дела и позволил себе отключить связь, когда «суд не захотел слушать нашего адвоката». В связи с этим защита Януковича продолжает настаивать на процедуре допроса в рамках международной правовой помощи. «Соответствующие заявление о его участии переданы его адвокатами в канцелярию суда, и, соответственно, адвокаты будут настаивать на необходимости его участия», — подчеркнул Сердюк.

Виктора Януковича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины» и «Пособничество в ведении агрессивной войны». Прокуратура требует приговорить экс-президента к 15 годам тюрьмы.