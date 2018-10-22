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Почему укрепляется гривна и что будет дальше

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Почему укрепляется гривна и что будет дальше

Первая половина месяца ознаменовалась трендом на укрепление национальной валюты. Если 4 октября официальный курс гривны к доллару США находился на локальном максимуме – 28,32 грн/$, то за последующие две недели гривна укрепилась на 1,4%. При этом курс к 18 октября опустился ниже уровня 28 грн/$, до минимального значения с конца августа – 27,92 грн/$.

Это позволило главе Совета НБУ Богдану Данилишину увидеть завершение девальвационного тренда, который привел к подорожанию доллара в июле – сентябре с 26,2 грн до 28,3 грн. «Сезонное ослабление гривны в 2018 году сместилось с типичного периода «сентябрь – октябрь» на «июль – сентябрь», и его потенциал, вероятно, исчерпан», – предположил он. В последующие недели он не ждет валютных потрясений, поскольку «действие факторов, которые способны позитивно и негативно повлиять на курс гривны до конца года, будет взаимно компенсировано».

Банкиры не разделяют этого оптимизма, поскольку нынешнее укрепление курса гривны является скорее ситуационным, чем результатом структурных изменений валютного рынка. Начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль объясняет октябрьское укрепление гривны активизацией работы экспортеров, в основном, аграрного сектора.

Существенные поступления валютной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции, которые оказали влияние на курс, заметил и начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко. Он говорит, что нынешнее усиление гривны пришлось на середину месяца, когда активность покупателей валюты традиционно снижается, а продавцов – растет. Это позволило НБУ за первые две недели октября скупить на межбанке $130 млн.

Второй фактор ревальвации курса – снижение гривневой ликвидности банковской системы, поскольку с 27 сентября до 10 октября остатки на корсчетах банков обвалились на треть: с 57 млрд грн до 38,2 млрд грн. Впрочем, в последующие дни корсчета стабилизировались в диапазоне 53-55 млрд грн. «Укрепление гривны вызвано несколькими факторами: в основном это определенный «гривневый голод» – понижение остатков на корреспондентских счетах, а также необходимость финансирования своих текущих расходов международными компаниями и экспортерами», – отметил начальник управления финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак.

Поэтому сейчас наблюдалось краткосрочное укрепление гривны после стремительного ее ослабления в июле – сентябре, подчеркивает аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.

 

Факторы давления

Определяющим фактором для вектора курса гривны остается дефицит счета текущих операций, который продолжает увеличиваться, что не сулит ничего хорошего. «Этот дефицит создает девальвационное давление на национальную валюту. Приток валюты по финансовому счету пока компенсирует дефицит счета текущих операций, однако далеко не вся валюта, которая приходит по финансовому счету, оказывается на межбанковском рынке», – говорит Евгения Ахтырко.

НБУ подсчитал, что платежный баланс Украины в январе – августе хоть и был профицитным ($164 млн), но его размер был в восемь раз меньше профицита аналогичного периода 2017 года. При этом отрицательное сальдо текущего счета составило в августе $601 млн и $2,09 млрд с начала года.

Юрий Крохмаль утверждает, что сезонные факторы очень сильно влияют на курсовую динамику: «Определяющими для формирования курса сегодня является спрос и предложение на валютном рынке, на которые в свою очередь сейчас больше влияют сезонные факторы: активная работа аграрных компаний, закупки импортеров, плюс регулярные события, такие как возмещение НДС экспортерам и покупка валюты для выплаты дивидендов. Ближе к концу года давление на курс могут оказать повышенные бюджетные траты в гривне и уменьшение объема продаж аграриями».

За первые три квартала ГФС вернула налогоплательщикам НДС на сумму 97,6 млрд грн (на 11,5% выше показателя девяти месяцев предыдущего года), в частности, в сентябре – 12,4 млрд грн (+28%).

Курсовой ориентир

Участники валютного рынка не ожидают, что гривна продолжит укрепляться: в лучшем случае курс будет колебаться в районе 28 грн/$, в худшем – продолжит медленное ослабление. Юрий Крохмаль ожидает колебания курса гривны к доллару в октябре – декабре в диапазоне 27,75-28,75 грн/$. «Коррективы могут внести иностранные инвесторы и общий новостной фон, который может обостряться по мере развития предвыборной кампании в Украине», – сказал банкир.

К концу октября курс может подпрыгнуть до 28,5 грн/$, поскольку национальная валюта обычно проседает в конце и в первые дни каждого месяца, что вызвано необходимостью уплаты НДС и дивидендов, говорит Юрий Гриненко. В последующие месяцы коридор колебаний будет шире.

По мнению Виктора Пастернака, в октябре – декабре курс гривны будет двигаться в диапазоне 28-30 грн/$, а Евгения Ахтырко ожидает в конце года 29,5 грн/$. По ее мнению, курсовые «качели» продолжатся. «Иногда выход одного экспортера с продажей валюты может значительно качнуть курс в одну сторону, а через несколько дней большая покупка валюты крупным импортером – в другую. Поэтому важнее понимать общую тенденцию. А она говорит о том, что ослабление гривны продолжится до конца года, потому что растет дефицит текущего счета», – считает она.

 

А МВФ и ныне там

Отсутствие финансовой поддержки Международного валютного фонда хоть и не влияет на текущие котировки гривны, но остается весомым фактором. Экономисты подчеркивают, что без транша МВФ не будет финансовой поддержки других кредиторов, и Украине будет сложно рефинансировать госдолг: частные кредиторы готовы одалживать лишь под высокий процент.

По словам Юрия Крохмаля, поддержка МВФ важна для макрофинансовой стабильности и продолжения реформ, что положительно сказывается на динамике деловой активности и инвестиций и, как следствие, благотворно влияет на валютный рынок. «Без МВФ Украине будет проблематично рефинансировать текущие внешние долги по приемлемым ценам, а значит, будет сложно сохранить уверенность субъектов экономики в положительных прогнозах. Валютный рынок выступит зеркалом настроений населения, бизнеса и инвесторов, чьи повышенные опасения приведут к высокой волатильности и нестабильности курса доллара», – отметил он.

Евгения Ахтырко считает вероятной угрозу валютной нестабильности в Украине без поддержки МВФ. «Если не будет положительного решения о выделении транша МВФ до конца года, Украина не получит финансирование от ЕС и Всемирного банка в ожидаемом объеме $1,4 млрд. Также будет значительно усложнено привлечение средств на международных финансовых рынках путем размещения еврооблигаций», – пояснила эксперт. Она предупредила, что без транша МВФ курс гривны будет падать стремительнее: в конце года можно будет увидеть курс на уровне 32 грн/$.

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По словам Юрия Гриненко, отсутствие транша станет «стоп-сигналом» для международных инвесторов, что негативно отразится на курсе гривны. Виктор Пастернак разделяет эти опасения, поскольку Украине предстоят очень большие выплаты по валютному госдолгу, что сократит валютные резервы НБУ, если правительство не сможет рефинансировать свою задолженность.

И тогда у НБУ не будет возможности сдерживать девальвацию гривны на межбанке, а курс сейчас очень чувствителен к действию любых негативных факторов.

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курс, гривна
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