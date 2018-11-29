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В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon

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В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon

Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ начало расследование в отношении компании Amazon, которая подозревается в злоупотреблении положением на рынке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

«Многие ретейлеры и производители зависят от доступа к Amazon для онлайн-продаж. Он функционирует как своего рода контролер для потребителей. В его двойной роли крупнейшего ретейлера и торговой площадки заложен потенциал затруднения работы других продавцов на своей платформе. Из-за многочисленных жалоб мы изучим, наносит ли Amazon своим рыночным положением ущерб продавцам», — говорится в сообщении.

В сентябре газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия проводит аналогичное расследование. В прошлом году впервые более половины всех проданных Amazon товаров, приходилось на использующих ресурс частных торговцев, напоминает газета. Европейские компании использовали в 2017 году американский ресурс для экспорта товаров более чем на €5 млрд.

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Amazon была основана в 1994 году. Сейчас это крупнейшая в мире компания, продающая товары и услуги через интернет. В этом месяце рыночная капитализация Amazon, штаб-квартира которой расположена в Сиэтле (штат Вашингтон), превысила $1 трлн.

Amazon
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