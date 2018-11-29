Как отмена НДС повлияла на импорт электромобилей в Украину

Уплата НДС по импорту электрокаров в Украине отменена до конца 2022 года. В то же время акциз будет уплачиваться в соответствии с новым законом о евробляхах в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора.

Норма о льготах на импорт электрокаров начала действовать с января 2018 года и должна была закончиться 31 декабря. Но в ноябре Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и продлила льготный режим на четыре года.

Как же отмена НДС повлияла на динамику импорта в Украину автомобилей на электрической тяге?

Сколько импортировали автомобилей с начала года

В январе-сентябре 2018 года в Украину импортировали 4100 электромобилей. Общая таможенная стоимость импортируемых электрокаров составила $49,8 млн.

Это почти в два раза больше, чем за весь 2017 год. В 2017 году в Украину было импортировано 2500 электромобилей на $20 млн.

В 2016 году импорт автомобилей на электрической тяге составил 1600 штук.

География импорта электромобилей в Украину в январе-сентябре 2018

60% электромобилей было завезено из США. Из Германии и Японии — по 10% от общего объема импорта электромобилей. Из Южной Кореи и Франции было завезено в Украину 5% и 4% автомобилей соответственно.

Все другие электрокары попали в Украину в 2018 году из Китая, Мексики, Канады и Великобритании.

ТОП самых популярных марок

Самой популярной маркой автомобиля на электротяге в Украине является Nissan LEAF. Их в январе-сентябре было ввезено 2245 штук. Это 55% от общего количества.

Вторым по популярности электромобилем в Украине стала американская TESLA. Эта марка относится к премиальным брендам автомобилей. Их в Украину завезли 340 штук. В основном это автомобили, которые уже были в употреблении.

Третья позиция у еще одной премиальной марки — BMW I3. Доля этих автомобилей от общего импорта составила 5%.

Четвертая и пятая у Mercedes-Benz B250e и KIA Soul.

Соотношение новых и б/у

Несмотря на положительную динамику импорта электрокаров в Украине, количество новых авто крайне мало. Так за январь-сентябрь дилеры завезли в Украину 215 новых электромобилей. Это 5% от общего объема импорта.

Из этого объема больше всего новых завезли BMW I3 и HYUNDAI Ioniq Electric — 63 и 56 штук соответственно.

Новых NISSAN LEAF заехало — 24, а TESLA (моделей X и S) — 23 штуки.

ТОП импортеров

Крупнейшими импортерами электромобилей в Украине являются физические лица, которые покупают авто как для собственного пользования так и для перепродажи. В январе-сентябре физлица завезли в Украину, с помощью фирм-посредников, 2500 электрокаров.

Вторым крупным импортером стало ООО «Эдисон Моторос», которое завезло 200 автомобилей на электрической тяге. Компания записана на Алину Мустафаеву. Ранее компания принадлежала харьковчанину Игорю Головчанскому. Ему также принадлежало ООО «Эко такси» — сеть такси на электромобилях в Харькове.

Компания «Элавто» импортировала 135 авто. Компания принадлежит гражданам Беларуси Юрию Пенязю и Владимиру Павлючкову.

ООО «Олмакс Групп» завезло 111 электромобилей. Принадлежит компания Александру Машталиру из Козятина.

Компания «Добробут-М» — 103. Владельцем этого импортера является одессит Дмитрий Шильцин.

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