Кабмин хочет обязать «Нафтогаз» устанавливать счетчики домохозяйствам за свой счет

Кабинет министров Украины будет рекомендовать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить домохозяйства приборами учета газа за счет госпредприятия, сообщил премьер-министр Владимр Гройсман в ходе заседания в среду.

«В том решении, которое мы сегодня примем, будет рекомендация „Нафтогазу Украины“ обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками», — сказал он.

По его словам, МЭРТ в финансовом плане НАК предусмотрит соответствующие средства.