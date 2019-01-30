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Гриценко рассказал, как за ночь написал предвыборную программу для Ющенко

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Гриценко рассказал, как за ночь написал предвыборную программу для Ющенко

Кандидат в президенты от партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в 2004 году собственноручно за ночь написал предвыборную программу «10 шагов» для тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, тогда он присоединился к команде Ющенко, потому что выбор «был сложный и практически безальтернативный».

«Тогда с одной стороны трижды судимый Янукович, с другой — достаточно успешный глава Нацбанка Ющенко. И выбор был в моральной плоскости. Считал, что выбор Ющенко будет правильным», — сказал Гриценко.

Он отметил, что его уговаривали быть начальником штаба избирательной кампании Ющенко и он «сопротивлялся как мог, но укатали».

«Сопротивлялся, как мог: не мое. «Центр Разумкова» (где работал Гриценко, — ред.) был независимым, а здесь надо стать сторонником кандидата. Укатали. Я утром пришел, встретился с Виктором Андреевичем. Он говорит: «Спасибо, что ты согласился, но мы здесь за ночь подумали с Петром Алексеевичем (имеется в виду Порошенко, на тот момент член команды Ющенко — ред.), кстати, и начальником штаба будет Зинченко. Ты будешь управлять информационно-аналитическим обеспечением», — рассказал политик.

Гриценко заявил, что Ющенко был совершенно безответственным человеком и в качестве примера рассказал, как ему пришлось писать предвыборную программу тогдашнего кандидата на пост главы государства, ибо тот о ней «просто-напросто забыл».

«То, что Ющенко не будет президентом, которого от него ждали, я это увидел с первых дней. 4 июля, Певческое поле. Собирается 100 тысяч человек: „Ющенко — президент!“. Я задал вопрос: „А пакет документов в ЦИК готов?“. А оказалось, что программы нет», — рассказал политик.

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«Я за ночь писал программу „10 шагов навстречу людям“. Программу Ющенко я ночью писал на компьютере в штабе. Он взял ее за основу, внес легкие правки и принял. Оказалось, что он холостой — его за сутки женили. Оказалось, что Кэтрин Клэр, а не Катя Чумаченко. И это все в сутки. Кстати, Кучма не помешал. Странно. Сейчас бы поставили „бригадки“. То есть, то, что там есть момент безответственности, я это увидел. Но была такая уверенность, что это лучше, чем Янукович», — добавил он.

Вместе с тем он отметил, что не жалеет о своем выборе и если бы снова пришлось выбирать, стал бы на сторону команды Ющенко.

Виктор Ющенко, Анатолий Гриценко
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