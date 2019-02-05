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Порошенко рассказал, почему украинцы разбегаются из страны

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Порошенко рассказал, почему украинцы разбегаются из страны

Президент Петр Порошенко признал, что уровень благосостояния украинцев остается низким. Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом сказал глава государства в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова».

Глава государства отметил, что уровень благосостояния украинцев остается низким. «Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше внешней агрессии — это абсолютная правда», — отметил он.

«Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу, с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударили больше всего», — подчеркнул президент.

Порошенко также отметил, что молодежь пытается найти возможность либо учиться, либо выехать за границу.

Он подчеркнул, что сейчас, несмотря на высокую профессиональную квалификацию украинских учителей и врачей, уровень оплаты их труда является неудовлетворительным.

«Об этом надо честно говорить с людьми», — сказал президент.

Среди причин такой ситуации Порошенко назвал войну. По его словам, потому что государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность граждан, а также элементы гибридной войны, когда Россия в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров.

«На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам сменить в Украине власть», — сказал он.

По его словам, украинская власть нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире — рынок Евросоюза. Так же Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.

Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее. «Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», — сказал он.

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«Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют — худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы», — отметил Порошенко. Он также подчеркнул, что растет количество новых предприятий.

Петр Порошенко
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