Президентские рейтинги Зеленского и Порошенко почти сравнялись

Действующего президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы на посту главы государства 25,1% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы президента проходили в первой половине февраля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-13 февраля.

За пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 21,8% определившихся респондентов, за экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11,8%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 7,2%.