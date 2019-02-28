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Коболеву продлили контракт: зарплата 2 миллиона

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Коболеву продлили контракт: зарплата 2 миллиона

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен. Об этом ЭП сообщил собеседник в компании.

«Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом», — сказал собеседник.

В письме главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана отмечается, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме Председатель Наблюдательного Совета отметила, что Гройсман публично отмечал о своих ожиданиях относительно пересмотра размера вознаграждения Коболева и что оно должно быть рыночным.

«Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку», — говорится в письме.

«Мы хотели бы обратить внимание, что председатель правления „Нафтогаза“ принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения», — добавила Споттисвуд.

Ранее Коболев заявил, что собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании до конца года.

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До этого Гройсман на одном из заседаний правительства заявил, что зарплаты руководителей «Нафтогаза» должны быть «рыночными», а не «заоблачными».

Премьер пообещал, что Кабинет министров обратится в Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой предложить новый контракт для правления, в котором зарплаты будут зависеть от конкретных успехов компании.

Нафтогаз України, Андрей Коболев
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Комментарии (2)
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Гость
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Лариса Гончарова
Лариса Гончарова 1 час 20 минут назад

ему 2 млн, а человеку работавшему всю жизнь на государство 2 тыс пенсия- страна ублюдков и дебилов!

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Объективный Аналитик
Объективный Аналитик 1 час 25 минут назад

Навіщо взагалі такий Кабмін з такою "головою", слова якого не варті і звукових коливань, якщо, хтось десь там за гроші платників податків виписує сам собі захмарні оклади, як тому Коболєву, там чим він такий "унікальний" для країни, щоб стільки йому платити за рахунок всього населення, якщо тіж платіжки за газ для населення стають тільки більшими. Повне безладдя!

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