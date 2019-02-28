Коболеву продлили контракт: зарплата 2 миллиона

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен. Об этом ЭП сообщил собеседник в компании.

«Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом», — сказал собеседник.

В письме главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана отмечается, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме Председатель Наблюдательного Совета отметила, что Гройсман публично отмечал о своих ожиданиях относительно пересмотра размера вознаграждения Коболева и что оно должно быть рыночным.

«Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку», — говорится в письме.

«Мы хотели бы обратить внимание, что председатель правления „Нафтогаза“ принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения», — добавила Споттисвуд.

Ранее Коболев заявил, что собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании до конца года.

До этого Гройсман на одном из заседаний правительства заявил, что зарплаты руководителей «Нафтогаза» должны быть «рыночными», а не «заоблачными».

Премьер пообещал, что Кабинет министров обратится в Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой предложить новый контракт для правления, в котором зарплаты будут зависеть от конкретных успехов компании.