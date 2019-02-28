«Укрнафта», которую мы теряем

Нынешняя президентская кампания грозит побить рекорд по количеству скандалов. При этом за предвыборной мишурой в стране скрываются серьезные попытки передела в экономике.

Речь идет о ситуации вокруг проблемной компании «Укрнафта». На днях компания объявила о созыве внеочередного собрания акционеров, которое назначено на 28 марта. На рассмотрение акционеров вынесен вопрос о приобретении «Нафтогазом» у «Укрнафты» 4,062 млрд куб. м. природного газа. 2,062 млрд куб. м — это спорный газ, который был добыт «Укрнафтой» в 2006 г. Его покупка тогда не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению «Нафтогаза», использован для нужд населения. «Укрнафта» на протяжении длительного времени пытается взыскать с «Нафтогаза» этот ресурс на основании решения украинского суда от 2014 г. Еще 2 млрд куб. м — это газ текущей и будущей(!) добычи «Укрнафты».

Дальше начинается самое интересное. Цену приобретаемого газа предлагается установить на уровне импортного паритета. Средняя таможенная цена импортного газа в январе 2019 г., по данным Минэкономразвития, была $317,95/тыс. куб. м (без НДС). По этой цене стоимость ресурса достигает космической суммы в 35 млрд грн.

Возникает справедливый вопрос: почему «Нафтогаз», который более 10 лет отказывался оплачивать спорный газ, в буквальном смысле слова сделал разворот на 180 градусов? Почему цену газа, добытого в 2006 году, предлагается определить по импортному паритету 2019 года? И, наконец, зачем «Нафтогазу» оплачивать еще не добытый «Укрнафтой» ресурс?

Формальное объяснение чиновников «Нафтогаза» звучит следующим образом: покупка 4 млрд куб. м газа у «Укрнафты» призвана решить проблему налогового долга компании. С учетом пеней и штрафов Укрнафта" накопила перед государством долг в размере около 28 млрд грн.

Автор неоднократно анализировал природу формирования данной задолженности. Как известно, в самой «Укрнафте» признают лишь долг в сумме около 10 млрд грн.

Исходя из этого щедрость «Нафтогаза», который готов «отвалить» рекордную сумму фактически неконтролируемой им добывающей компании, поражает. Формально, «Нафтогаз» называет источником финансирования сделки компенсацию за продажу газа населению в рамках «положения о специальных обязательствах» (ПСО), которую в компании рассчитывают получить от правительства. Все помнят скандальную историю с письмом «Нафтогаза» в Кабмин, в котором руководство компании намекнуло своему акционеру о претензиях на сумму 230 млрд грн. По состоянию на лето 2018 года, размер компенсации за поставки газа в рамках ПСО оценивался «Нафтогазом» в 24 млрд грн. Теперь видим, что сумма подросла. Еще 92,8 млрд грн. предлагалось компенсировать «Укргаздобыче» в качестве потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных.

Понятно, что денег в госбюджете на удовлетворение инициативы «Нафтогаза» не было и нет. Ранее вице-премьер Владимир Кистион заявлял, что ни о какой компенсации речи идти не может.

Фактически руководство «Нафтогаза» предлагает прогнать около 30 млрд грн. по цепочке «бюджет — „Нафтогаз“ — „Укрнафта“ — бюджет», закрыв глаза на причины формирования налогового долга нефтедобывающей компании.

Далее следует самое интересное. Автор уже писал о попытках миноритарных акционеров, которых представляет олигарх Игорь Коломойский, реализовать схему раздела «Укрнафты». Миноритарии претендуют на нефтяную часть бизнеса и сбытовую сеть, государство — на газодобывающую.

При этом, нефтяной сегмент генерирует куда большую выручку. По итогам 2017 года «Укрнафта» реализовала нефти на сумму около 12,3 млрд. грн. Стоимость же добытых в 2017 году 1,1 млрд. куб. м «Укрнафтой» газа не превышает 5,4 млрд. грн.

Выходит удивительная ситуация. Миноритарные акционеры ПАО «Укрнафты» после разделения претендуют на основной бизнес компании, который приносит в два с лишним раза больше выручки, чем газовое хозяйство, которое планируется оставить государству.

Таким образом, сделка, согласованная руководителями Нафтогаза" и миноритариями «Укрнафты», открывает путь для раздела компании в максимально короткие сроки. Цели, как обычно, декларируются самые благородные. «Очищение активов „Укрнафты“ от налоговых долгов необходимо для сохранения и наращивания добычи газа и нефти на активах предприятия... Полученные средства „Укрнафта“ использует исключительно на полное погашение долгов перед госбюджетом, в том числе, штрафных начислений», — заявили в «Нафтогазе».

Очевидно, что в правительстве вряд ли будут в восторге от вышеуказанной инициативы. Однако нынешний уровень управления самим «Нафтогазом» позволяет обойтись и без одобрения сделки правительством. Для этого есть наблюдательный совет «Нафтогаза», который как мы помним, без проблем решает такие непростые вопросы, как премирование руководства компании, на фоне публичного осуждения со стороны Премьера. А средства в ситуации прогнозируемого отказа КМ от компенсации, вполне можно взять из прибыли «Нафтогаза». В 2017 году она составляла 39,3 млрд грн.

В результате сделки между миноритариями и государственной компанией вся государственная нефтедобыча (как и переработка) может уплыть в не знающие устали руки Игоря Коломойского. Причем, с его стороны сделка может быть оплачена выведенными с Укрнафты в 2015 году миллиардами. А ущерб государству от этого воровства покроет Нафтогаз. Все довольны?